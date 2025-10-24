×

05:55, 24 октября 2025

Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара и Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не принимают и не выпускают самолеты из-за угрозы атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел",  сегодня ночью после объявления об угрозе беспилотной опасности также прекратил прием и отправку самолетов аэропорт Волгограда. 

О том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский) и Геленджика, сообщил в своем телеграм-канале в 5.26 мск представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.

Прошлой ночь, 23 октября, военные перехватили 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. В том числе 15 из них были сбиты в Южном федеральном округе.

Напомним, что в ночь на 21 октября были введены ограничения на полеты в четырех аэропортах на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Геленджике и Сочи.

Автор: Кавказский узел

