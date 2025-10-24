×

02:34, 24 октября 2025

Волгоградский аэропорт закрыт на фоне угрозы дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда прекратил прием и отправку самолетов вскоре после объявления об угрозе беспилотной опасности на территории области. 

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Волгограда не принимал и не отправлял самолеты ночью 23 октября - ограничения по соображениям безопасности были введены около полуночи и действовали почти до 6.00 мск. 

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

О новых ограничениях в работе волгоградского аэропорта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, аэропорт временно остановил обслуживание авиарейсов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале в 1.46 мск. 

Примерно за 20 минут до этого система РСЧС распространила оповещение о беспилотной опасности на территории Волгоградской области, следует из сообщения Telegram-канала "Новости Волгограда". 

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются вылет самолета в Сочи и прибытие рейса из Калининграда. 

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

