Аэропорт Волгограда заработал в штатном режиме

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Волгограда с 23.34 мск 22 октября не отправлял и не принимал самолеты из-за угрозы безопасности полетов.



О том, что временные ограничения на полеты самолетов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил представитель Росавиации Антон Кореняко в своем телеграм-канале в 5.57 мск.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил он.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, были задержаны вылеты рейсов в Дубай и в Калининград - их отправка планировались на 23.20 и 23.30 мск соответственно. На данный момент на рейс до Калининграда уже завершена посадка, самолет готовится к вылету. Рейс в Дубай задерживается до 17.00 мск.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.