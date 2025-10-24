×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
15:59, 24 октября 2025

Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска

Сбитый беспилотник. 24 октября 2025 г. Фото: ttps://nemoskva.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты возобновили подачу электричества в дома жителей Новошахтинска, прерванную ночью в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", ночью в Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. К утру без энергоснабжения оставались около 1500 человек

К 13.30 мск аварийно-восстановительные  работы на "электроустановке, поврежденной в результате возгорания" были завершены, сообщил в 14.21 мск в своем телеграм-канале глава Новошахтинска Сергей Бондаренко. "Электроэнергия подается в полном объеме", - написал он.

Ранее, в 12.05 мск, чиновник сообщил, что без электричества "из-за ночного инцидента" остаётся "немногим больше 500" новошахтинцев.

По состоянию на 15.55 мск, под публикациями главы города не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

Напомним, военные ночью сбили беспилотники в Новошахтинске и Таганроге, а также в  Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе ночью были обезврежены 34 БПЛА.

Автор: "Кавказский узел"

