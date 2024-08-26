Кавказ за неделю: обзор главных событий с 19 по 25 августа

26 августа 2024, 09:20

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Захват заложников в колонии №19, пожары на Кавказе, преследование пацифистов и активистов на юге России, визит Путина на Кавказ, затонул паром с дизтопливом, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 19 по 25 августа 2024 года.

Захват заложников в колонии №19

23 августа в колонии №19 в Суровикино заключенные на заседании дисциплинарной комиссии захватили в заложники сотрудников учреждения. Участники захвата заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осужденных по террористическим и экстремистским статьям.

Силовики провели штурм, все заложники были освобождены. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась, что всего было 12 заложников - восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных. Трое сотрудников колонии были убиты на месте и один умер в больнице, а заложники из числа осужденных получили ранения. Четверо заключенных, которые захватили заложников, убиты.

В комитете здравоохранения Волгоградской области 25 августа заявили, что четверо сотрудников колонии продолжают лечение в медицинских учреждениях областного центра. При этом двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Пожары на Кавказе

Неделю продолжается пожар на нефтебазе в Пролетарске, где в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов. Число пострадавших выросло до 47, 15 из них госпитализированы. Некоторые жители Пролетарска покинули город, другие в местных чатах делятся советами, как постараться обезопасить себя от гари и дыма. Дым от такого пожара опасен для здоровья, указал эколог Валерий Бриних.

Возгорание лесного массива в районе села Сукко на черноморском побережье 25 августа днем охватило 2500 квадратных метров. Справиться с огнем удалось только к концу суток. Пожарные сразу приступили к тушению, однако ситуацию осложняла жаркая погода и сильный ветер. По предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

22 августа в горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар: загорелись хвойные деревья, валежник и сухостой. Утром 23 августа в тушении пожара участвовали 219 человек и 54 единицы техники. Пожар в Гоначхирском ущелье локализован на площади в пять гектаров, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Ущелье Гоначхир, а также Мусса-Ачитарские и Бадукские озера закрыты для туристов, объявило руководство Тебердинского нацпарка. Спасатели вывели из зоны пожара 236 туристов (193 взрослых и 43 ребенка). Туристы были эвакуированы в пункт временного размещения в поселке Домбай.

В результате падения обломков беспилотника возник пожар на объекте Минобороны, сообщили 22 августа власти Волгоградской области. По данным источников, пожар произошел на военном аэродроме «Мариновка», дроны также были замечены в Калаче-на-Дону и в поселке Октябрьский. По словам местных жителей, беспилотники также были замечены в станице Голубинской. Аэропорт Волгограда закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Задержка рейсов составляет от трех до семи часов.

19 августа стало известно, что уже несколько суток горит мусорная свалка около села Шашикуара. Глава Галского района Константин Пилия заявил, что пожар произошел из-за поджога. Тушение пожара с помощью имеющейся техники не дает результата, поскольку очаги горения расположены глубоко, рассказали представители местных властей. Дым от пожара на свалке несет угрозу здоровью сельчан, указал эколог.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так краснодарец Дмитрий Поляков стал подозреваемым по уголовной статье о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). «9 августа в дом его родственников ворвалась полиция, из комнаты Полякова изъяли компьютер… Мужчина находится не в России», - говорится в публикации правозащитников. Поводом для уголовного преследования Полякова стали две пацифистские публикации, сделанные им в соцсетях.

Визит Путина на Кавказ

Вечером 18 августа в Азербайджан с двухдневным государственным визитом прилетел президент РФ Владимир Путин. Из аэропорта Путин поехал в домашнюю резиденцию Ильхама Алиева, где состоялся неформальный ужин с участием супруги президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

8 августа Баку и Ереван договорились исключить из проекта мирного договора пункт, касающийся разблокировки региональных коммуникаций, и отложить обсуждение этого вопроса. Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, но исключение вопроса коммуникаций из мирной повестки является ловушкой, указали ереванские политологи. Власти Армении саботируют договоренность о разблокировке коммуникаций через Зангезурский коридор, заявил глава МИД России Сергей Лавров на фоне визита Путина в Баку.

Визит Путина и заявления Лаврова по Зангезурскому коридору подтвердили союзнические отношения России и Азербайджана и важность для России разблокировки коммуникаций, считают бакинские аналитики. Россия добивается открытия коммуникаций через Армению под своим контролем, при этом личный визит Путина может быть связан с обсуждением с Азербайджаном финансовых вопросов, предположили ереванские политологи.

20 августа Путин за один день посетил Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню. В ходе визита в Кабардино-Балкарию обсуждалось развитие сельского хозяйства, в Северной Осетии основной темой стало 20-летие теракта в Беслане, а в Чечне Путин посетил, в частности, Российский университет спецназа, который носит его имя.

Посещение трех республик Северного Кавказа преследовало политические цели, в том числе таким образом президент продемонстрировал поддержку местным элитам, полагают российские политологи.

Затонул паром с дизтопливом

22 августа железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» загорелся после атаки беспилотников. На пароме находились 30 цистерн с топливом. 17 членов экипажа, оказавшихся за бортом, были спасены. Четверо из них госпитализированы.

В результате в порту затонули десятки цистерн, и это представляет существенную угрозу для окружающей среды. Ситуация осложнена тем, что власти не раскрывают вид топлива, которое находится в цистернах, и потому невозможно принять необходимые меры для предотвращения последствий, отметили экологи Валерий Бриних и Евгений Витишко.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Сергей Кафизов из Славянского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 539 бойцов с Кубани. Всего власти и силовики на 23.00 мск 25 августа сообщили о гибели на Украине не менее 4 769 жителей юга России, в том числе 2 278 жителей СКФО и 2 491 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 986 человек, в Волгоградской области - 906, в Краснодарском крае – 539, в Ростовской области – 533, в Ставропольском крае – 462, в Астраханской области – 365, в Северной Осетии – 304, в Чечне - 207, в Кабардино-Балкарии – 159, в Калмыкии – 90, в Карачаево-Черкесии – 80, в Ингушетии – 80, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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