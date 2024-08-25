25 августа 2024, 16:53

Боец из Краснодарского края убит в военной операции

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Сергей Кафизов из Славянского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 539 бойцов с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 24 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 538 бойцов из Краснодарского края.

Сергей Кафизов из хутора Коржевского Славянского района был убит 10 июля 2024 года "в ходе выполнения боевой задачи" в военной операции, сообщило 16 августа в своем телеграм-канале муниципальное казенное учреждение "Коржевский центр".

Рядовой Кафизов 1980 года рождения служил в должности старшего стрелка штурмовой роты, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 539 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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