Военный из Апшеронского района убит на Украине

25 августа 2024, 14:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артем Пузиков из Апшеронского района убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 538 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 24 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 537 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции погиб военнослужащий из станицы Кубанской Артём Пузиков 1993 года рождения, сообщила 18 августа на своей странице во "ВКонтакте" администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района.

Погибший Артем Пузиков был казаком Кубанского станичного казачьего общества и числился без вести пропавшим с 16 февраля 2024 года, сообщила 19 августа на своей странице в "Одноклассниках" пресс-служба Майкопского казачьего отдела. "Артём служил в морской пехоте с декабря прошлого года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 538 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.