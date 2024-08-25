Боец с Кубани убит в зоне военной операции

25 августа 2024, 11:58

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Ефрейтор Владимир Ростовский убит на Украине, сообщили власти Мостовского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 537 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 24 августа стало известно, что на Украине убит Александр Жаров из Станицы Кущевской. Он стал, по меньшей мере, 536 бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ефрейтор Владимир Ростовский из Мостовского района убит в зоне СВО, сообщила 19 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 537 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Поддержку государства семьям убитых в СВО бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых военных.

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