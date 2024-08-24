24 августа 2024, 07:21

Боец с Кубани убит в зоне СВО

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Александр Жаров из Станицы Кущевской убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 536 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 22 августа стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убит Константин Занько из Туапсинского района. Он стал, по меньшей мере, 535-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитыми в зоне СВО.

В зоне СВО убит военнослужащий Александр Жаров, сообщила 14 августа администрация муниципального учреждения культуры "(МУК) "Районный исторический музей" станицы Кущевская на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 536 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Поддержку государства семьям убитых в СВО бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых военных.

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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