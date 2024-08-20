Власти Галского района заявили о поджоге свалки в селе Шашикуара

20 августа 2024, 06:14

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Четвертые сутки горит свалка около села Шашикуара в Галском районе Абхазии. Глава района Константин Пилия заявил, что пожар произошел из-за поджога.

Как писал "Кавказский узел", мусорный полигон в селе Шашикуара (Щащикуара) Галского района работает с 2008 года. В 2019 году, после протестов жителей Сухума против местной свалки, власти решили вывозить мусор на полигон в Шашикуаре. Кроме того, было решено построить мусорный полигон в Гулрыпшском районе Абхазии. В июле текущего года жители села Шашикуара жаловались на переполненность полигона и неприятный запах.

Уже несколько суток в Абхазии горит мусорный полигон около села Шашикуаре. По словам главы Галского района Константина Пилии, причиной возгорания стал сознательный поджог, сообщает 19 августа "ГалМедиа".

"Приезжие роются на свалке, поджигают мусор в надежде, что все, что горит, обгорит, и останется только металл, который они оттуда выберут", - заявил Пилия.

По данным на вечер 19 августа площадь возгорания очень велика, горит практически половина территории свалки. Очаг возгорания находится на глубине, чтобы добраться до него приходится использовать спецтехнику.

Пилия также сообщил, что из-за сильного задымления находиться рядом со свалкой опасно для жизни.

Из-за пожара ввоз мусора на свалку приостановлен, ограничения будут действовать до приведения ее в соответствие с противопожарными и экологическими требованиями.

Тем временем управление городского хозяйства администрации города Сухум и управление городского администрации города Гал подписали соглашение о транспортировке и утилизации мусора на полигоне Шашикуара до конца текущего года. За это время планируется укомплектовать необходимой техникой новый полигон в селе Кацыкыт Гулрыпшского района, куда будет свозиться мусор из Сухума, пишет "Апсадгьыл-Инфо".

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