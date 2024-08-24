Экологи оценили последствия от атаки на порт "Кавказ"

24 августа 2024, 11:07

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В результате атаки беспилотников на порт "Кавказ" в Краснодарском крае затонули 30 цистерн с топливом и это представляет существенную угрозу для окружающей среды. Ситуация осложнена тем, что власти не раскрывают вид топлива, которое находится в цистернах, и потому невозможно принять необходимые меры для предотвращения последствий, отметили экологи Валерий Бриних и Евгений Витишко.

Как информировал "Кавказский узел", 22 августа железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" загорелся после атаки беспилотников. На пароме находилось 30 цистерн с топливом. 17 членов экипажа, оказавшихся за бортом, были спасена. Четверо из них госпитализированы.

Судя по имеющимся снимкам, при атаке на порт "Кавказ" из 30 цистерн загорелось две или три цистерны. Остальные ушли на дно, отметил эколог Евгений Витишко. "Разольется их содержимое или нет, зависит от того насколько герметично закрыты эти цистерны. Если герметично, то беда будет не настолько большой. Их просто достанут и все. Тем более, что глубина в месте, где они утонули, не такая уж и большая. Если нет, то разлив мы увидим и сможем почувствовать физически. Отразится это конечно и на водных обитателях морей. Так же большую роль играет содержимое цистерн и направление течения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если в цистернах дизельное топливо, то на поверхности моря образуется один тип пленки, если мазут – то другой, продолжил он. "Бензин или другие летучие вещества улетучатся в воздухе и в воде оседать не будут", – объяснил специалист.

Он отметил, что от властей нет достаточной информации, чтобы сделать конкретный вывод о последствиях инцидента для экологии – какой именно вид топлива находится в цистернах, это общественности пока неизвестно.

"Мы можем никогда и не узнать реальную ситуацию, если власти завуалируют ее под государственную или военную тайну в связи с СВО. Мы даже не знаем откуда и куда шел паром. То ли из Крыма в Краснодарский край, то ли наоборот. Обычно после постройки моста такие грузы передвигались по новому мосту, соединившему Крым и Краснодарский край, но сейчас это видимо опасно и опять используются паромы", – сказал Витишко.

Он полагает, что груз шел из порта "Кавказ" в Крым. "Но мы этого не знаем. Это опять только мои предположения. Порт "Кавказ" находится на кубанской стороне и куда собирались транспортировать этот груз или откуда он ушел, официальные источники не сообщают", –пояснил эколог.

В каждой цистерне около 30 тонн нефтепродуктов и если загорелось и разлилось 2-3 цистерны, то это от 60 до 90 тонн, и это повлечет значительный ущерб природе, указал он. "Образуется пятно до пяти квадратных километров. Куда его понесет и в какую сторону, неизвестно. Вполне возможно, что на пляжи, где отдыхают люди. Если это бензин, то люди почувствуют едкий запах бензина и тогда не стоит купаться, а надо просто быстро уходить с пляжа, потому что может быть отравление, может болеть голова. Это летучий газ, проникающий в легкие. Дизель не менее токсичен в этом плане", – пояснил специалист.

Нефтепродукты плохо растворяются в воде и можно будет увидеть выбрасываемые на берег сгустки черной смолы. Подобные поражения водной среды уже происходили, когда с танкера несколько лет назад разлилась нефть, и местные жители находили погибающих птиц, мертвую рыбу. В некоторых районах акватории Черного моря, рядом с Новороссийском или Туапсе, есть крупные порты. Рыбаки, которые ловят рыбу в этих местах, рассказали, что от нее идет запах нефтепродуктов. При этом рыба каким-то образом приспосабливается к отравленной нефтепродуктами среде, отметил Евгений Витишко.

Власти не сообщают, как они борются со сбором разлившихся нефтепродуктов, хотя есть технологии, используя которые, можно остановить распространение нефтепродуктов и даже собрать те, которые на поверхности воды. Обычно выставляют боновые заграждения – это пенопласт, плавающий по поверхности воды, он останавливает нефтяную пленку и часть нефтепродуктов абсорбирует на себе. Этот способ позволяет локализовать, а значит уменьшить зону поражения. А дальше специальные нефтесборщики собирают и откачивают нефтепродукты, рассказал эколог.

"Технологии есть, но применяются ли они в порту "Кавказ", мы не знаем. И никто не сообщает", – пояснил он.

Если работа по сбору нефтепродуктов на воде проводятся плохо или не проводятся вообще, то в этом случае все будет зависеть от направления ветра и течения. Течение может отнести нефтепродукты и до берегов черноморских курортов, включая Сочи.

Власти курортных городов, где есть пляжи, обязаны мониторить состояние водной среды и если предельно допустимые загрязнения превышают норму, то они обязаны информировать об этом население и закрывать пляжи. Курорты Черноморского побережья имеют первую санитарную зону. Ее безопасность и чистота должны обеспечиваться местными властями, продолжил Витишко.

"Однако повторю, что я ничего подобного не видел и не читал в официальных телеграм-каналах местных администраций, которых мог бы задеть этот разлив нефтепродуктов. Ничего я не вижу и в пабликах Тамани и Темрюкского района, которые не могли быть не задеты этим разливом", – сказал эколог.

Возможно, что власти не раскрывают информацию о том, какое топливо в цистернах из-за компаний, работающих в порту "Кавказ", указал эколог Валерий Бриних.

"В порту функционирует несколько операторов, занимающихся перевалкой грузов, логистикой и транспортировкой. Основные компании, которые работают в порту, включают: ОАО "Российские железные дороги"(РЖД), которая обеспечивает связь порта с железнодорожной сетью России. Ряд нефтяных компаний, занимающихся перевалкой нефтепродуктов. Портовые операторы и логистические компании, обеспечивающие доставку различных товаров и сырья через порт. И всем им, для их коммерции, невыгодна большая огласка нанесенного ущерба экологии и тем более пляжам Черноморских и Азовских курортов", – сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Бриних отметил, что в самой зоне порта нет пляжей, потому что все порты отнесены к промышленным зонам, однако, распространение нефтепродуктов по акватории может повлиять на чистоту берегов курортных городов.

30 цистерн с нефтепродуктами на затонувшем пароме представляют серьезную угрозу окружающей среде. Основные риски – загрязнение воды. Нефтепродукты могут утечь в Азовское море, что приведет к загрязнению акватории. Это особенно опасно для морской экосистемы, включая рыбу и других морских обитателей. В другом направлении то же самое касается Черного моря, указал эколог.

Утечка нефтепродуктов также может создать угрозу для здоровья местных жителей и туристов, особенно если загрязнение распространится на побережье. Есть угроза пляжам, которые могут пострадать от нефтяного загрязнения. Это повлияет на экологию и туристический поток, уточнил Евгений Бриних.

В Крым через порт "Кавказ" традиционно везут продукты питания, строительные материалы (включая цемент и металлоконструкции), промышленные товары и технику, топливо и нефтепродукты для нужд полуострова, заключил он.

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