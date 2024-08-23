Туристы эвакуированы в Домбай из зоны лесного пожара

23 августа 2024, 08:52

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Туристы, выведенные из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье, доставлены в пункт временного размещения в Домбае.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 августа спасатели вывели в безопасное место 236 туристов (193 взрослых и 43 ребенка), оказавшихся в зоне лесного пожара в Гоначхирском ущелье. Ночлег для них был организован у озера Туманлы-Кель.

Туристов эвакуировали в пункт временного размещения в поселке Домбай, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на республиканское управление МЧС.

"Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место - в курортный поселок Домбай. Там развернули ПВР для эвакуированных из лесного пожара туристов", - говорится в публикации.

На месте тушения пожара работают 219 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС 108 человек и 20 единиц техники, сообщило в 07.28 мск в своем телеграм-канале управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

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