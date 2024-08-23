Дым от пожара в ущелье Гоначхир. Стоп-кадр видео от 22.08.24, https://t.me/gk_news1/45543

23 августа 2024, 00:42

Более 230 туристов выведено из зоны лесного пожара на Домбае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели вывели в безопасное место из зоны возгорания в Гоначхирском ущелье 236 человек, они обеспечены водой и питанием, утром их попробуют эвакуировать вертолетами или другим путем, сообщил глава Карачаево-Черкесии.

Удалось вывести в безопасное место оказавшихся в зоне лесного пожара у курорта Домбай, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.

По его словам, туристам раздали  воду, сухпайки. На месте с людьми находятся члены республиканского штаба по ЧС, спасатели МЧС по КЧР, представители мэрии КГО, руководство Тебердинского Национального парка, сотрудники Погрануправления по КЧР, дорожные и аварийно-спасательные службы. 

23 августа, "если позволят погода и видимость из-за дыма, люди будут вывезены вертолетами". "Также готовятся другие пути эвакуации людей", - подчеркнул глава республики. Он добавил, что тушение пожара продолжится утром.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Айтек Сикалиев по ситуации в районе ущелья Гоначхир, отметил, что выведенные из зоны возгорания люди - туристы. Он же сообщил, что в тушении пожара принимают участие 64 человека, следует из видео в Telegram-канале МЧС Карачаево-Черкесии.

Спасатели МЧС России организовывали ночлег в районе озера Туманлы-Кель для выведенных из зоны возгорания, сообщило 22 августа ведомство в своем Telegram-канале. "Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки", - указано в сообщении.

В горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар низового характера. Горят хвойные насаждения, валежник и сухостой, сообщил сегодня "Интерфакс".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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