Более 230 туристов выведено из зоны лесного пожара на Домбае

23 августа 2024, 00:42

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Спасатели вывели в безопасное место из зоны возгорания в Гоначхирском ущелье 236 человек, они обеспечены водой и питанием, утром их попробуют эвакуировать вертолетами или другим путем, сообщил глава Карачаево-Черкесии.

Удалось вывести в безопасное место оказавшихся в зоне лесного пожара у курорта Домбай, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.

По его словам, туристам раздали воду, сухпайки. На месте с людьми находятся члены республиканского штаба по ЧС, спасатели МЧС по КЧР, представители мэрии КГО, руководство Тебердинского Национального парка, сотрудники Погрануправления по КЧР, дорожные и аварийно-спасательные службы.

23 августа, "если позволят погода и видимость из-за дыма, люди будут вывезены вертолетами". "Также готовятся другие пути эвакуации людей", - подчеркнул глава республики. Он добавил, что тушение пожара продолжится утром.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Айтек Сикалиев по ситуации в районе ущелья Гоначхир, отметил, что выведенные из зоны возгорания люди - туристы. Он же сообщил, что в тушении пожара принимают участие 64 человека, следует из видео в Telegram-канале МЧС Карачаево-Черкесии.

Спасатели МЧС России организовывали ночлег в районе озера Туманлы-Кель для выведенных из зоны возгорания, сообщило 22 августа ведомство в своем Telegram-канале. "Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки", - указано в сообщении.

В горном ущелье Гоначхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар низового характера. Горят хвойные насаждения, валежник и сухостой, сообщил сегодня "Интерфакс".