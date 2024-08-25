25 августа 2024, 23:50

Лесной пожар на площади 2500 кв метров произошел под Анапой

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Возгорание лесного массива в районе села Сукко на черноморском побережье сегодня днем охватило 2500 квадратных метров. Справиться с огнем удалось только к концу суток.

Информация о пожаре недалеко от Кипарисового озера в селе Сукко поступила в 15.35 мск, сообщила мэрия Анапы. 

Пожарные сразу приступили к тушению, однако ситуацию осложняла жаркая погода и сильный ветер. По предварительной версии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, говорится в ТГ-канале местной администрации.

К позднему вечеру лесной пожар в районе села Сукко под Анапой был потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Полная ликвидация огня - в 21.10", - говорится в ТГ-канале штаба.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Новороссийска пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне на горе Щелба, они потребовали произвести замер вредных веществ в воздухе. По данным властей, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС борются с огнем уже двое суток, полигон приостановил прием отходов.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 августа 2024, 22:45

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