Свалка мусора около села Шашикуара. Кадр видео из телеграм-канала АИАШАРА https://t.me/aiashara/7061

23 августа 2024, 05:58

Власти объяснили неспособность потушить пожар на свалке в Шашикуаре

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Тушение пожара на мусорном полигоне в абхазском селе Шашикуара с помощью имеющейся техники не дает результата, поскольку очаги горения расположены глубоко, рассказали представители местных властей. Дым от пожара на свалке несет угрозу здоровью сельчан, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа стало известно, что уже несколько суток горит мусорная свалка около села Шашикуара. Глава Галского района Константин Пилия заявил, что пожар произошел из-за поджога.

Мусорный полигон в селе Шашикуара (Щащикуара) Галского района работает с 2008 года. В 2019 году, после протестов жителей Сухума против местной свалки, власти решили вывозить мусор на полигон в Шашикуаре. Кроме того, было решено построить мусорный полигон в Гулрыпшском районе. В июле жители села Шашикуара жаловались на переполненность полигона и неприятный запах.

Дым такой, что люди в селе не могут открывать окна ни днем ни ночью

Пожар не прекращается уже несколько дней, сообщил 22 августа корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации села Шашикуара Автандил Абрумия. "Дым такой, что люди в селе не могут открывать окна ни днем ни ночью из-за запаха. Пока ее тушат две пожарных машины из Очамчиры. Но залить не могут, поскольку слой мусора достигает 3-4 метров и горит внизу. Чтобы это разгрести, надо грейдер", - отметил он.

По словам главы администрации села, месяц назад на свалке уже происходил пожар, его удалось потушить. «Мы писали в разные места, даже в Народное собрание. Но ответов пока не было. Люди уже обещали перекрывать дороги для мусоровозов. Но нам обещали, что в течение трех месяцев весь мусор сгребут в ямы и засыпят землей. А свалку перенесут в Гулрыпшский район", - рассказал он.

До очагов горения невозможно добраться имеющимися средствами, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" первый замглавы Галского района Дмитрий Адлейба. "Сейчас мы пытаемся залить с воздуха, но пока всё не пропитано водой. Нам обещают завтра-послезавтра сильные дожди, и если они будут, то после того, как все будет пропитано, в дело вступит тяжелая техника, которая разнесет мусор по ямам и закопает его", - сказал он.

Относительно переноса свалки в Гулрыпшский район Адлейба отметил, что после нескольких переносов сроков открытия полигона и мусоросжигательного завода, в настоящее время у него нет сведений, когда же он все-таки откроется.

Эта свалка стала демонстрацией взглядов наших властей на Галский район как на отстойник

Ситуация со свалкой «вызвала серьезную общественную реакцию» в Абхазии, сообщил юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава. «Сейчас об этом пишут независимые СМИ, эта свалка стала демонстрацией взглядов наших властей на Галский район как на отстойник, куда будут возить мусор со всей республики вместо реальной реформы в этой сфере», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди негативных последствий таких пожаров выделяются последствия горения пластика, который составляет 40-50% отходов на любой масштабной свалке, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних.

«Горящий пластик – это в первую очередь диоксины. И если эта свалка рядом с населенным пунктом, то люди этим дышат, диоксины оседают у них в легких. И потом, из-за кумулятивного [накопительного] эффекта, через какое-то время они могут вызвать различные заболевания, включая онкологические. А если во время пожара пойдет дождь, то диоксины и другие вредные примеси попадут на землю или в воду, смотря по тому, над чем они пролетали в составе дыма, и отравят их", - заявил эколог.

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Примечание:

"Абхазского активиста отпустили из полиции после протеста местных жителей", "Жители Сухума добились от властей обещания модернизировать свалку", "В Абхазии появятся мусоросепарирующие мини-предприятия".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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