Азербайджанские и армянские политологи оценили итоги визита Путина в Баку

20 августа 2024, 20:41

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Визит Путина и заявления Лаврова по Зангезурскому коридору подтвердили союзнические отношения России и Азербайджана и важность для России разблокировки коммуникаций, считают бакинские аналитики. Россия добивается открытия коммуникаций через Армению под своим контролем, при этом личный визит Путина может быть связан с обсуждением с Азербайджаном финансовых вопросов, предположили ереванские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Баку и Ереван договорились исключить из проекта мирного договора пункт, касающийся разблокировки региональных коммуникаций, и отложить обсуждение этого вопроса. Армения стремится достичь мирного договора любой ценой в надежде сдержать амбиции Азербайджана, но исключение вопроса коммуникаций из мирной повестки является ловушкой, указали ереванские политологи. Власти Армении саботируют договоренность о разблокировке коммуникаций через Зангезурский коридор, заявил глава МИД России Сергей Лавров на фоне визита Путина в Баку. Президент России Владимир Путин прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом для обсуждения развития двусторонних отношений и актуальных региональных проблем, в том числе урегулирования отношений Баку и Еревана.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Бывший министр иностранных дел Азербайджана (возглавлял ведомство в 1998-1999 годах) Тофик Зульфугаров предложил не выделять отдельный подписанный документ, а оценивать новые документы в контексте с около 400 ранее подписанными между Азербайджаном и Россией. "Все лишь в этом визите были подписаны документы, которых раньше не было, так сказать, заполнили пустоты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, визит Путина подтверждает союзнические отношения России с Азербайджаном, а слова Лаврова о Зангезурском коридоре важны для Азербайджана, также как были важными такие же заявления турецкой и американской сторон. "Косвенно о значении Зангезурского коридора сказал также Путин, говоря о важности открытия коммуникаций в регионе", - подчеркнул он

Дипломат также выделил готовность России участвовать в переговорах между Азербайджаном и Арменией, но не в качестве посредника, а как площадки для переговоров двух стран.

Во время визита Путина в Баку были подписаны совместное заявление двух президентов, соглашения между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Агентством пищевой безопасности Азербайджана о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции, меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития Российской Федерации и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости России и Государственной службой инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики, следует из информации на сайте Кремля.

Журналист Кавказ Омаров, главный редактор Armiya.az, из подписанных документов выделил документ про фитосанитарный контроль. По его словам, из-за бардака на таможне с российской стороны азербайджанские помидоры задерживаются и портятся. "У меня личные контакты с экспортерами азербайджанской продукции и я знаю как злободневен этот вопрос", - считает он.

Омаров также считает Азербайджан и Россию союзными государствами, с оформленным союзническим договором. Заявление Лаврова по Зангезурскому коридору Кавказ Омаров назвал важным. "Это самый важный вопрос сегодняшней повестки, так как на фоне закрытия границ России, Москва хочет открыть коммуникацию через Армению, причем под своим контролем. Считаю, что если до конца этого года Ереван не откроет Зангезурский коридор, Азербайджан добьется этого силой", - добавил Омаров.

Открытие Зангезурского коридора открывает для России новые коммуникационные возможности доставки грузов в Армению через Азербайджан, и в Иран из Армении

По мнению советника Центра исследования международных отношений Орхана Багирова, открытие Зангезурского коридора открывает новые возможности для России в контексте закрытой грузинской железной дороги через Абхазию и поэтому отсутствия сухопутного пути в Армению из России. . "Открытие Зангезурского коридора открывает для России новые коммуникационные возможности доставки грузов в Армению через Азербайджан, и в Иран из Армении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Политический аналитик, директор компании Sage Solutions Фикрет Мамедов считает, что значимых документов в ходе визита Путина в Азербайджан подписано не было.

"Все еще обсуждаются коридор Север-Юг и генконсульство РФ в Карабахе. Зачем в присутствии президентов министрам здравоохранения соглашение подписывать, непонятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедов не считает заявление Лаврова по Зангезурскому коридору важным для Азербайджана потому, что Москва не может обеспечить выполнение соответствующего пункта в заявлении от ноября 2020 года, блокируемого Арменией. По его мнению, это "дежурное заявление", так как Азербайджан остается очень важным для России для транспортных вопросов с выходом на Южный Кавказ.

Армянские аналитики оценили угрозы для Армении от визита Путина в Баку

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что визит российского президента не создает больше угроз Армении, чем те, которые есть. По его мнению, угрозы существуют в контексте международной ситуации, в частности эскалации на Ближнем Востоке и противостояния Запада с Россией. "Важно, как Армения себя будет позиционировать на фоне российско-азербайджанского сближения. Несомненно, Баку воспользуется ситуацией и запросит максимальную цену за выполнение договоренностей геополитического значения, приоритетных для Кремля. Это и дорога Север-Юг, определенное дистанцирование от Турции, поставки газа в Европу. И не исключено, что Баку выставит счет России вопросы, касательно Армении, в том числе открытия коммуникаций", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, заявление Сергея Лаврова о саботаже разблокировки коммуникаций на фоне визита Баку не является неожиданным.

"Позиция России отражена в 9 пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. И ничего принципиально не изменилось. Заявления о саботаже всего лишь попытка России переложить ответственность на Армению. По сути, Россия упрекает, что Ереван и Баку встречались на брюссельской площадке, и к ней претензии необоснованные. Напрямую Азербайджан не укоряют, избегая острых углов, чтобы не портить отношения", - полагает политобозреватель.

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", - говорится пункте 9 трехстороннего заявления Путина, Алиева и Пашиняна, которое опубликовано на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Позиция России не изменилась – или коридор передается под ее контроль или коридора не будет, добавил он. "Я не думаю, что для России открытие коммуникаций через Армению жизненно важно. Россия не прикладывает усилий для реализации 9 пункта трехстороннего заявления. Хотя и не будет возражать, если Ереван и Баку обратятся для реализации этого положения", - отметил Бадалян.

Политолог Армен Варданян считает, что российско-азербайджанские встречи априори содержат риски для Армении. "Не обязательно, чтобы угрозы звучали в заявлениях. Зачастую судьбоносные решения принимаются за кулисами. Оба лидера – и Путин, и Алиев – действуют против Армении синхронно и согласовано", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Варданян напомнил заявление Лаврова, сделанное на фоне визита Путина в Баку. "Россия и Азербайджан добиваются реализации 9 пункта трехстороннего заявления. Их интересы в этом совпадают. Кроме того, Москва и Баку пытаются сорвать углубление отношений Армении с Западом. Россия и Азербайджан хотят видеть Армению слабой, но Ереван диверсифицирует внешнюю политику, закупает вооружение. Это все вызывает озабоченность Москвы и Баку", - отметил политолог.

Для России жизненно важно получить выход на Юг, в том числе Турцию и Иран

Вопрос открытия коммуникаций всегда был приоритетным для России, добавил он. "Азербайджан под давлением США согласился исключить вопрос коммуникаций из текста мирного договора. Но недовольство осталось. И на встрече, скорей всего, затронули и этот вопрос. Для России жизненно важно получить выход на юг, в том числе Турцию и Иран", - предположил Варданян.

Политолог Андриас Гукасян считает, что основные договоренности были достигнуты за кулисами. "Подписанные меморандумы и соглашения межправительственного уровня. А раз Путин лично поехал, стало быть, основная тема, осталась вне публичного пространства. Для подписания документов мог приехать и российский премьер. Думаю, визит Путина связан с финансовыми проблемами России. <Военная операция> на Украине требует все больших финансовых ресурсов. Путин лично поехал, убеждать дать деньги", - заявил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Он видит риски для Армении, связанные с визитом Путина в Баку. "В армянском обществе помнят о записи разговора, в котором Лукашенко предлагает Саргсяну пять миллиардов долларов, в частности, за вывод войск из Арцаха. России нужны деньги, и не исключено, что за кулисами была заключена коррупционная сделка, ее цель – нанести ущерб Армении. Азербайджан, подкупая, продвигает свою повестку. Множество примеров подкупа Баку европейских депутатов, СМИ. Готов Алиев заплатить Путину за экстерриториальный коридор в Нахичевань? Думаю, да", - подчеркнул Гукасян.

Правительство Пашиняна не может обосновать Западу, который выступает против какого-либо контроля над коммуникациями через Армению, передачу суверенной территории Азербайджану, а военное вторжение в Армению дорого обойдется Алиеву, подчеркнул политолог. "Если Баку нападет на Армению, то Алиев столкнется с проблемой. Полагаю, что Алиев предложил Путину финансовую помощь взамен коридора без боя", - заключил Гукасян.

Ранее, в сентябре 2023 года, Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. 5 апреля Никол Пашинян договорился в Брюсселе о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ.

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