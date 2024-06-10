Кавказ за неделю: обзор главных событий с 3 по 9 июня

10 июня 2024, 09:14

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Выборы в Южной Осетии, преследование пацифистов и активистов на юге России, беспилотники на Кавказе, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 3 по 9 июня 2024 года.

Выборы в Южной Осетии

9 июня в Южной Осетии для голосования на выборах депутатов парламента VIII созыва открылся 71 избирательный участок. Еще два открылись во Владикавказе и в Москве. К 12.00 мск явка составила 28,96%, на некоторых участках в Цхинвале наблюдались очереди желающих проголосовать. Явка избирателей составила к 16.00 мск 54,86%, и выборы в парламент состоялись, объявил Центризбирком Южной Осетии. Заявлений о нарушениях в ходе голосования не поступало, отчиталась прокуратура.

ЦИК зарегистрировала 112 кандидатов по одномандатным округам и списки семи политических партий: «Единая Осетия» выдвинула 16 кандидатов, «Народная партия» – 12, «Единство народа» – семь, «Ныхас» – 16, «Коммунистическая партия» – шесть, «Единство» – девять, «Иры фарн» – семь, говорится в справке «Кавказского узла» «Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?».

Азербайджан не признает парламентские выборы в Цхинвальском регионе (грузинское название Южной Осетии. – Прим. «Кавказского узла») и подтверждает поддержку территориальной целостности Грузии. «Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, вновь подтверждая территориальную целостность и суверенитет Грузии, не признает так называемые "парламентские выборы" в Цхинвальском регионе, а также их результаты», - говорится в заявлении МИД Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

МИД Грузии опубликовал на своем сайте заявление, в котором осудил проведение выборов в Цхинвальском регионе (так в Грузии называют Южную Осетию). «Министерство иностранных дел Грузии осуждает так называемые парламентские выборы в оккупированном Российской Федерацией Цхинвальском регионе, которые грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», - говорится в публикации.

У властей Южной Осетии нет конкретного видения, как развивать республику, а правящая партия не реализовала поставленных ранее целей, в том числе политического и экономического характера, заявили в соцсетях местные жители, комментируя выборы в парламент. Некоторые из них напомнили властям о неудачах, в том числе о деле Инала Джабиева.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так передано в суд дело пенсионера из Геленджика, обвиняемого по уголовной статье о дискредитации военных. «По версии следствия, пожилой мужчина с декабря 2022 по март 2023 года со своего аккаунта в социальной сети публиковал сведения, а также делал репосты публикаций других пользователей, содержащие информацию, дискредитирующую вооруженные силы Российской Федерации, которая была доступна для публичного просмотра широкому кругу лиц. При этом в октябре 2022 года пенсионер уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние», - говорится в сообщении на сайте управления СКР по Краснодарскому краю.

Суд оштрафовал волгоградского блогера Павла Прокудина на 60 тысяч рублей по административным статьям о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве.

Сотрудники полиции в Краснодаре составили протокол по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на мужчину, задержанного на пикете у здания администрации. По данным очевидца, мужчина стоял в одиночном пикете с плакатом, содержащим пацифистский призыв из двух слов. Сначала к нему подошли люди в штатском, которые забрали у него паспорт, а потом подъехал автозак. После составления протокола силовики отпустили задержанного.

24-летний житель Городищенского района Евгений Омельченко оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. По данным суда, в сентябре 2022 года Евгений Омельченко разместил на своей странице во ВКонтакте «информацию, направленную на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации».

Адлерский райсуд приговорил к штрафу жителя федеральной территории Сириус Сергея Либина, обвиненного по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей), указано в карточке дела на сайте суда. Согласно судебному постановлению, текст которого опубликован в карточке дела, протокол на Либина составили сотрудники полиции Сириуса. По данным суда, мужчина нанес на парковке пацифистскую надпись из двух слов и «публично выразил свое несогласие с решением о проведении специальной военной операции на территории Украины».

Ахтубинский районный суд в один день вынес сразу два постановления в отношении местного жителя Александра Кузнецова, оба по статье о дискредитации ВС России. При этом неизвестно, что именно стало основанием для административных дел против Кузнецова, отмечает издание. Оба дела поступили в суд 30 мая и были рассмотрены в тот же день, следует из картотеки на сайте Ахтубинского райсуда. Тексты постановлений по данным на 23.20 мск 9 июня не опубликованы.

Беспилотники на Кавказе

7 июня над территориями Краснодарского края и Ростовской области были сбиты семь беспилотников. 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 50 квадратных метров, к тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы на заводе были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние, написал губернатор в своем телеграм-канале.

8 июня силы ПВО уничтожили над территорией Северной Осетии беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Глава республики Сергей Меняйло заявил, что уничтожено несколько беспилотников. «В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата», – написал он сегодня в своем телеграм-канале. Беспилотники прилетели со стороны Украины, их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, добавил Меняйло.

В ту же ночь силы противовоздушной обороны обезвредили в Астраханской области, Краснодарском крае и Ростовской области 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, отчиталось Минобороны. По данным Минобороны, минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Астраханской области уничтожены три беспилотника, запущенных со стороны Украины. Шесть беспилотников перехвачены над территорией Краснодарского края, а также два беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, отчиталось министерство.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Александр Скидин из Успенского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 437 военнослужащих из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 23.00 мск 9 июня сообщили о гибели на Украине не менее 4 175 жителей юга России, в том числе 2 058 жителей СКФО и 2 117 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 913 человек, в Волгоградской области - 773, в Ростовской области – 447, в Краснодарском крае – 437, в Ставропольском крае – 396, в Астраханской области – 324, в Северной Осетии – 289, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 145, в Калмыкии – 79, в Ингушетии – 63, в Карачаево-Черкесии – 61, в Адыгее – 57.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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