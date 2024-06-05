Пикетчик в Краснодаре обвинен в дискредитации армии

05 июня 2024, 13:36

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Силовики в Краснодаре составили протокол по статье о дискредитации армии на мужчину, задержанного на одиночном пикете с пацифистским призывом.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники полиции в Краснодаре составили протокол по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на мужчину, задержанного на пикете у здания администрации, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По данным очевидца, мужчина стоял в одиночном пикете с плакатом, содержащим пацифистский призыв из двух слов. Сначала к нему подошли люди в штатском, которые забрали у него паспорт, а потом подъехал автозак.

После составления протокола силовики отпустили задержанного, говорится в публикации.

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