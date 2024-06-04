Волгоградский блогер Прокудин оштрафован

04 июня 2024, 03:04

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Суд оштрафовал волгоградского блогера Павла Прокудина на 60 тысяч рублей по административным статьям о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля Центральный райсуд Волгограда отправил под арест до 18 июня блогера Павла Прокудина, обвиненного по статье о возбуждении ненависти и вражды к российским военным (часть 1 статьи 282 УК РФ, предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы). 19 мая волгоградский блогер Павел Прокудин был обвинен в дискредитации армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

19 апреля стало известно, что Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу. 22 апреля Прокудина задержали в Пензе. При задержании он просил прощения и заявил, что был пьян.

Волгоградский блогер Павел Прокудин признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации) и части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), пишет 3 июня ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Прокудину назначен административный штраф по каждой из статей по 30 тысяч рублей, информирует "Высота 102".

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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