Дошло до суда дело пенсионера из Геленджика о дискредитации армии

03 июня 2024, 20:00

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Передано в суд дело пенсионера из Геленджика, обвиняемого по уголовной статье о дискредитации военных, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля стало известно, что 74-летний пенсионер из Геленджика обвинен по уголовной статье о дискредитации армии, поводом стали его публикации и репосты в соцсети. Ранее, в октябре 2022 года, мужчина привлекался к административной ответственности по аналогичному обвинению.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Следователи в Геленджике завершили расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, пожилой мужчина с декабря 2022 по март 2023 года со своего аккаунта в социальной сети публиковал сведения, а также делал репосты публикаций других пользователей, содержащие информацию, дискредитирующую вооруженные силы Российской Федерации, которая была доступна для публичного просмотра широкому кругу лиц. При этом в октябре 2022 года пенсионер уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время следствия обвиняемый "полностью признал вину", отмечается в публикации. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили следователи.

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Статья 280.3 УК РФ создана как инструмент подавления инакомыслия, заявил ранее правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", комментируя аналогичное уголовное преследование жительницы Таганрога. "Она фактически запрещает любую критику властей, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения. Эта статья противоречит базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Статья 280.3 УК РФ должна быть отменена, все уголовные дела по этой статье – закрыты", – указали правозащитники.

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