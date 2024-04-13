Пенсионер из Геленджика обвинен в повторной дискредитации армии

13 апреля 2024, 02:43

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Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии возбуждено против пенсионера из Геленджика. Поводом стали его публикации в соцсети. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за свои посты.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

74-летнему жителю Геленджика предъявлено обвинение по уголовной статье о дискредитации российской армии, пишет 12 апреля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина на своей странице в одной из соцсетей размещал публикации и делал репосты публикаций других пользователей, в которых содержались сведения, порочащие деятельность российских военных. При этом публикации эти были доступны неограниченному кругу пользователей.

В октябре 2022 года пенсионер уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Он задержан и признал вину.

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