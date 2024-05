ЕСПЧ назначил компенсации членам семьи Янгулбаевых

28 мая 2024, 13:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации Зареме Мусаевой, ее супругу – бывшему федеральному судье Сайди Янгулбаеву, а также их дочери Алие Янгулбаевой. Суд признал, что власти России нарушили в отношении них запрет на пытки, а также их право на жизнь, справедливое судебное разбирательство, на свободу и на личную неприкосновенность.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая заседание в Грозном, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой, оказалось сорвано из-за того, что ее не доставили в суд.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконными действия правоохранительных органов России по отношению к членам семьи Янгулбаевых, выразившееся, согласно материалам дела, в нападении на членов семьи и похищении силовиками из Чечни Заремы Мусаевой, сообщил сегодня ее сын Абубакар Янгулбаевв в своем телеграм-канале "The Son of The Judge".

Решение по делу "Зарема Мусаева и другие против России" опубликовано сегодня на сайте ЕСПЧ. В нем сказано, что Зарема Мусаева пожаловалась в ЕСПЧ на нарушение ее права на жизнь, а также на то, что власти России нарушили в отношении нее запрет на пытки, поскольку ее похищение силовиками было опасным для жизни, и что она подверглась бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со стороны сотрудников полиции.

Сайди Янгулбаев, а также их общая с Заремой Мусаевой дочь Алия Янгулбаева пожаловались в иске, что 20 января 2022 года подверглись жестокому обращению со стороны силовиков. Также отец и дочь отметили, что испытали душевные страдания из-за невозможности выяснить судьбу Заремы Мусаевой в период с 21 января по 3 февраля 2022 года. Они указали, что их многочисленные жалобы властям не принесли результатов.

ЕСПЧ постановил, что он обладает юрисдикцией рассматривать жалобы Заремы Мусаевой, Сайди Янгулбаева и Алии Янгулбаевой, так как события, о которых идет речь в их иске, произошли до 16 сентября 2022 года.

ЕСПЧ признал, что власти России нарушили право Заремы Мусаевой на жизнь, а также нарушили в отношении нее запрет на пытки; право на справедливое судебное разбирательство, на свободу и личную неприкосновенность. Также суд признал, что власти России нарушили запрет на пытки в отношении Сайди Янгулбаева и Алии Янгулбаевой.

Суд постановил, что власти России должны выплатить в течение трех месяцев с даты вступление решения суда в силу Зареме Мусаевой – 52 тысячи евро, а Сайди Янгулбаеву и Алие Янгулбаевой – по 6,5 тысячи евро.

Напомним, Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Силовики из Чечни увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок заключения до пяти лет. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.