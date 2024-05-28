Зарема Мусаева. Фото: TopNews https://www.topnews.ru/news_id_739397.html

28 мая 2024, 08:29

Суд не смог рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание в Грозном, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой, оказалось сорвано из-за того, что ее не доставили в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

27 мая Зарему Мусаеву не доставили в Шалинский городской суд в Грозном, где должно было состояться заседание по ее условно-досрочному освобождению. Адвокат Александр Савин отметил, что ему не сообщили о причине, почему Мусаева не была доставлена в суд. Защитник подчеркнул, что это не связано с состоянием ее здоровья. После переноса заседания суда Савин поехал в колонию, где встретился в Мусаевой, сообщила в своем телеграм-канале 27 мая "Команда против пыток"*.

Заседание суда перенесено на 26 июня, уточняется в сообщении.

Напомним, Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Силовики из Чечни увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок заключения до пяти лет. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Мусаевой организован перевод в грозненское СИЗО", "Зарема Мусаева получила выговор в колонии", "Зареме Мусаевой увеличили дозу лекарств".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 мая 2024, 07:39

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