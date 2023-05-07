Госминистр Нагорного Карабаха назвал безрезультатными переговоры Ленцова в Баку

07 мая 2023, 17:01

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Переговоры, которые провел в Баку командующий российскими миротворцами Александр Ленцов, не дали результатов и не улучшили ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил госминистр непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе был назначен генерал-полковник Александр Ленцов. Минобороны заменило командующего миротворческим контингентом, полагая, что Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта, но Ленцову придется работать на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия миротворцев, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, после чего пикетчики прекратили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха.

Обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, проведенные в Баку российским генералом Александром Ленцовым, не дали результатов, заявил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

"Командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Александром Ленцовым на этой неделе посетило Баку и обсудило с азербайджанском стороной ситуацию, сложившуюся в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). По результатам обсуждений достичь договоренности по изменению и восстановлению условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, не удалось", - приводит сегодня его слова News.am.

"Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - говорится в пункте 6 трехстороннего заявления, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

4 мая министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом, сообщило в тот же день азербайджанское агентство АПА. "На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе, где временно размещены российские миротворцы", - говорится в публикации.

В ближайшее время Александр Ленцов вновь проведет в Баку переговоры с представителями Азербайджана, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Интерфакс-Азербайджан".

В информационных бюллетенях о деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе, которые публикуются ежедневно в 19 мск на сайте Минобороны России, 4, 5 и 6 мая не сообщалось об итогах встречи Александра Ленцова с азербайджанским министром обороны.

Напомним, 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В Нагорном Карабахе студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев потребовали взять дорогу под свой контроль.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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