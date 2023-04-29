Военные аналитики описали работу азербайджанского КПП на мосту Хакари

29 апреля 2023, 08:19

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Азербайджан оборудовал на мосту Хакари полноценный пограничный и таможенный пост, о армянском КПП на противоположной стороне моста данных нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики. По их словам, есть данные о том, что через пост уже проезжали российские миротворцы и представители Международного Комитета Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Азербайджан оборудовал на мосту Хакари полноценный погранично-пропускной пункт (ППП) с таможенным постом, на противоположной стороне моста армянских силовиков нет, сказал 28 апреля корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев.

«Официальные органы Азербайджана сообщали только о собственных мерах по созданию пограничной инфраструктуры на мосту. Говорить о том, что происходит на армянской стороне, можно только на основе распространенных в интернет и медиа фото- и видеоматериалов», - сказал он.

По его наблюдениям, Армения не собирается создавать посты на мосту. «По их логике это означало бы согласиться с присутствием Азербайджана на Лачинской дороге. Они отвергают это, хотя азербайджанские пограничники разместились на международно-признанной суверенной территории Азербайджана», - сказал Гаджиев.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной 28 апреля в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что договоренности и регулирования касательно функционирования коридора всем известны, они закреплены в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Ни в каких новых переговорах по этому вопросу Армения не участвовала и участвовать не собирается, а имеющиеся договоренности должны соблюдаться, чтобы можно было добиться большего, пишет news.am.

Азербайджанская сторона, по словам аналитика, за короткие сроки оборудовала погранично-пропускной пункт на мосту со всеми атрибутами пограничного перехода. «Государственная пограничная служба Азербайджана уже показала кадры торжественной церемонии поднятия флага в этом пункте. Кроме того, из фото и видеокадров, распространенных в социальных сетях и медиа, видна установка на мосту крытого переходного пункта. Установлены кабина для паспортного контроля, контейнеры под служебные помещения и комнаты отдыха пограничников, сканеры для проверки содержимого транспортных средств. Наряду с пограничниками на мосту уже находятся и таможенники», - продолжил эксперт.

По его словам, мост принадлежит азербайджанской стороне. «Мост длиной примерно в 100-130 метров был построен азербайджанской стороной при прокладке нового маршрута Лачинской дороги. Под ним проходит грунтовая дорога, которая также принадлежит азербайджанской стороне, и по ней движутся азербайджанские транспортные средства», - сказал Гаджиев.

Что касается режима передвижения через азербайджанский ППП, то аналитик, основываясь также на фото и видеокадрах из интернета, отметил, что пока по нему следуют транспортные средства российских миротворцев и Красного Креста. «На кадрах видно, как транспортные средства миротворцев и Красного Креста останавливаются, видимо, для того, что информировать азербайджанских пограничников о целях проезда. Потом они проезжают мост, машины при этом сканируются. Если у азербайджанской стороны возникнут подозрения, то автомобили могут физически досматриваться. В дальнейшем, когда возобновится движение гражданского транспорта, то будет функционировать режим пропуска, который принят в международной практике. Каждый, кто пересекает границу, должен проходить через паспортный контроль», - отметил Гаджиев.

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов считает, что у моста Хакари Азербайджан оборудовал не только ППП, но и войсковую часть пограничников.

«По кадрам видно, что на этом участке сосредоточено большое количество личного состава. Это и логично – конфликт не урегулирован, возможны провокации», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что российские миротворцы не будут мешать азербайджанским пограничникам выполнять свои функции. «В армянских медиа распространяются сообщения, что миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном о снятии «блокопоста». Но это уже невозможно. Азербайджан действует на своей суверенной территории. Если и переговоры идут, то только о взаимодействии азербайджанских пограничников и миротворцев. Сейчас миротворцы расположены у моста близко к азербайджанским силовикам и какое-то время возможно их присутствие. На противоположной стороне моста стоят российские военные, возможно, это пограничники [...]. Возможно, на некотором расстоянии от них близ моста установлены армянские посты. Как сообщалось, перед тем, как азербайджанская сторона установила ППП, армянские военные также подвезли туда модули и стали оборудовать на дороге пост. Но, видимо, последовало указание из Ереване и они отыграли решение о создании КПП назад и выдвинули вперед российских военных, чтобы требовать того же от Азербайджана. Но Баку не будет пересматривать свое решение, поскольку все меры пограничной охраны осуществлены на суверенной территории Азербайджана. На мосту уже установлен информационный щит, оповещающий о въезде на территорию Азербайджана», - сказал военный аналитик.

По его словам, независимо от того, установит пост Армения или нет, Азербайджан на своей стороне будет проверять выезжающих и въезжающих.

26 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана распространила официальное сообщение о поднятии азербайджанского флага на посту. «Подразделения Государственной пограничной службы установили пункт пропуска на суверенной территории нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди. На вновь созданном контрольно-пропускном пункте состоялась церемония поднятия азербайджанского флага, а с пограничного перехода был сделан доклад президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему вооруженными силами г-ну Ильхаму Алиеву», - было сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокировали автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, требуя от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 28 апреля пикетчики заявили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь. Вечером экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего поперек дороги выстроились азербайджанские военные и полицейские.

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