Участники форума в Ереване потребовали внимания властей к проблемам армянских беженцев

30 апреля 2023, 14:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Более 2000 армянских беженцев на форуме в Ереване призвали власти Армении и Нагорного Карабаха обратить внимание на проблемы вынужденных переселенцев, выплатить им компенсации и дать возможность вернуться в занятые Азербайджаном города и села.

Как писал "Кавказский узел", по данным Миграционной службы Армении, в 1988-1992 годах из Азербайджана были перемещены более 500 тысяч армян, из которых 360 тысяч нашли убежище в Армении. К 1997 году, согласно переписи, в Армении остались около 310 тысяч беженцев из Азербайджана. После этого их учет в Армении не велся.

13 января 1990 года в Баку начался погром армян, было убито не менее 40 человек. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до 20 января, когда был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черный январь" в Баку (1990)".

Беженцы потребовали компенсаций и возможности возвращения

29 апреля в Ереване прошел форум "Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии: прошлое, настоящее, будущее". Его участники приняли декларацию с требованием привлечь Баку к ответственности и компенсировать ущерб за армянские погромы в Сумгаите, Баку и Кировабаде (название Гянджи в советское время. – Прим. "Кавказского узла"), передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятии.

Авторы декларации призвали правительства Армении и Нагорного Карабаха начать международный политический и правовой (в том числе судебный) процесс. Они считают, что защита попранных прав и интересов армян, бежавших из Азербайджана и Нагорного Карабаха и насильственно депортированных, должна быть признана приоритетом властей Армении и Нагорного Карабаха.

В декларации подчеркивается и необходимость "адекватной и справедливой компенсации за вред и потери, причиненные беженцам и вынужденно перемещенным лицам". Размер и формы компенсации должны определяться в соответствии с международно признанными принципами.

Также отмечается, что всем армянским беженцам и вынужденным переселенцам, по крайней мере тем, кто этого желает, должна быть предоставлена возможность вернуться на родину с гарантиями их физической, политической и гражданской безопасности.

Беженцы предлагают Совету безопасности ООН осудить политику Азербайджана, "которая постоянно порождает и генерирует беженцев, и вытекающие из этого угрозы". Они обратились к международным структурам, членами которых является как Армения, так и Азербайджан, с призывом выступить посредниками в решении проблемы беженцев.

В частности, они призывают международные структуры потребовать от Баку восстановления армянских историко-культурных и архитектурных зданий, церквей, кладбищ и захоронений, представляющих историко-культурную ценность, священных мест, разрушенных Азербайджаном, восстановить их "искаженную идентичность".

Авторы декларации призывают также руководство Армении разработать проект стратегии национальной и государственной политики или концепцию по проблемам армянских беженцев, которая в дальнейшем станет частью государственной политики Армении.

"С отдельным призывом мы обращаются и к властям Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") - взять на себя политическую ответственность в защите интересов и прав не только беженцев, укрывшихся в Арцахе или граждан Арцаха, изгнанных со своей родины в результате азербайджанской оккупации, но и интересов прав всех наших соотечественников, которые были депортированы из Азербайджана и являются фактическими беженцами", - говорится в декларации беженцев.

В связи с карабахской войной 2020 года число беженцев выросло на 40 тысяч

В форуме приняли участие более 2000 армянских беженцев разных поколений со всей Армении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член оргкомитета форума, директор общественной организации "Дизак-арт", беженка из Гадрута Лиана Петросян.

На форум были приглашены представители профильных структур, а также представители как законодательной, так и исполнительной власти Армении. Были представлены истории депортаций, этнических чисток и резни армянского населения в советском Азербайджане, в том числе в Шаумяновском районе, Нахиджеване (азербайджанское название – Нахчыван, русское – Нахичевань. – Прим. "Кавказского узла"), Нагорном Карабахе. В ходе показов присутствующие беженцы из зала призывали особый акцент ставить на нынешнее положение Нагорного Карабаха.

"Вы должны постоянно говорить и поднимать проблему беженцев в результате войны 2020 года из Арцаха, чтобы завтра Арцах не представляли на экранах, как потерянную родину. Говорите об Арцахе", - с места заявила одна из участниц форума.

Советник госминистра Нагорного Карабаха, бывший омбудсмен Артак Бегларян в своем выступлении отметил, что беженцев можно квалифицировать по категориям с учетом причин их переселения: в результате военных действий и под угрозой силы.

В случае с войной 2020 года в Нагорном Карабахе, по его словам, под категорию переселенцев в результате военных действий подпадают те, кто с 27 сентября 2020 года переселились из всех занятых Азербайджаном территорий, в том числе Хцаберд, Хин Тагер, Парух. Остальные - с 9 ноября 2020 года (с момента подписания соглашения о перемирии) до 1 декабря - это жители тех поселений, которые были сданы Азербайджану под угрозой силы. Это Шаумянский район за исключением Чаректара и Акнаберд, северная часть Кашатагского района, а затем и Бердзор, Нергин Сус, Ахавно, Карега, сказал Бегларян.

В целом в результате войны 2020 года насчитывается более 40 тысяч переселенцев, из которых около 80% были насильственно переселены в результате непосредственных военных действий, остальные 20% - под угрозой силы.

Из 40 тысяч насильственно перемещенных, как отметил Бегларян, до 8 тысяч человек - это беженцы из Азербайджана еще с 1988-1990-х годов. В отдельной группе состоят насильственно перемещенные из захваченных в первую войну Азербайджаном территорий самого Нагорного Карабаха, которые поселились в Нагорном Карабахе, а в результате войны 2020 года стали "дважды, трижды беженцами", таких около 20% из 40 тысяч, отметил он.

"Около 15 тысяч насильственно перемещенных сейчас проживают в Арцахе. Из них только малая часть получила временное жилье до их возвращения в свои дома. Остальные продолжают заселять гостиницы или арендованное жилье при государственной поддержке", - сказал Бегларян, добавив, что в Армении проживают около 22 тысяч переселенцев, а небольшая часть мигрировала.

Он подчеркнул, что в тех населенных пунктах, которые Азербайджан занял в ходе войны или после нее, не осталось ни одного армянина. "А те, кто не успел покинуть свой дом - в основном, мирные жители - их убили, пытали, малую часть пленили, часть убили в плену. Нескольких после пыток вернули армянской стороне, остальные продолжают оставаться в категории "пропавших без вести"", - сказал Бегларян.

Это, по его словам, подтверждает "факт того, что со стороны Азербайджана были предприняты геноцидальные действия". "В основе которых лежит политика многолетней ксенофобии, армяноненавистничества. И если под власть Азербайджана попадет хотя бы одно гражданское лицо, даже пожилой человек, который не представляет никакой угрозы никому, этот человек будет подвергнут насилию. Это очень опасно в первую очередь для тех, кто ныне проживает в Арцахе, они могут стать мишенью для новой агрессии Азербайджана", - отметил Артак Бегларян.

Он добавил, что власти обязаны постоянно поднимать вопрос армянских беженцев, вопрос сохранения историко-культурного и духовного наследия, вопрос потери имущества, но в первую очередь вопрос возвращения беженцев на места прежнего проживания. И добиваться решения этих задач следует "посредством международных механизмов и структур", сказал он.

Бывший глава МИД Нагорного Карабаха, политический советник сети, занимающейся правами армянских беженцев из Азербайджана, Арман Меликян в своем выступлении отметил, что они опросили тысячу армянских беженцев, которых привлекли путем случайного выбора среди десятков тысяч людей.

По итогам этих интервью, как отметил Меликян, выяснилось, что из этих тысячи беженцев 178 человек заявили об убитых в их семьях родственниках в результате погромов армян в Азербайджане. 147 человек отметили, что в их семьях были раненые, 713 беженцев потеряли в Азербайджане свое движимое и недвижимое имущество, 232 беженцев частично потеряли имущество. 503 беженца из 592, имеющих банковский вклад, так и не смогли получить свои вклады.

"В целом, в расчете на эту тысячу беженцев финансово-имущественный ущерб оценивается в около 112 тысяч долларов США на тот период времени. И эта сумма за это время существенно увеличилась.Если произвести расчет на более 500 тысяч армянских беженцев из Азербайджана, то получим сумму в размере около 56 млрд долларов США, да и то, по положению на 1990 год", - отметил Меликян.

Он добавил, что, помимо имущественных и финансовых потерь, которые легко подсчитать, армянским беженцам должны быть выплачены и другие компенсации на основании международных прецедентов за убийства, ранения, особенно пожилых людей, за моральный ущерб и за лишение права на приватизацию имущества, а также за массовые увольнения с работы.

"Армяне в Азербайджане на момент 1988 года составляли до 10% от общего числа населения, исключая Нагорный Карабах. И они имеют право по территориальной квоте получить компенсацию именно в виде территорий", - отметил Меликян.

Права армянских беженцев из Нахиджевана, по его словам, также нужно рассматривать в рамках логики карабахских войн 1990-х годов и 2020 года, хотя эти люди лишились возможности жить на своей родине еще в 1920-х годах.

Несмотря на провозглашение независимости, власти Армении и Арцаха вели не проармянскую политику, а продвигали интересы других государств, считает исполнительный директор НПО "Возвращение к Дизаку", беженка из Гадрута Маргарита Карамян.

Именно поэтому проблема армянских беженцев всех времен не решалась, так как она создавала множество проблем для государств, из-за политики которых люди насильственно покинули свои поселения и становились беженцами, сказала Карамян корреспонденту "Кавказского узла".

"Именно неспособность, а может, нежелание армянских властей защищать интересы собственной страны и собственных граждан и соотечественников дали Азербайджану чувство безнаказанности и вседозволенности, что неминуемо привело и еще может привести к новым потокам беженцев", - отметила она.

Карамян добавила, что беженцы 1988-1992 годов были из армянонаселенных районов советского Азербайджана, в состав которого эти районы были включены насильно "решениями турецких кемалистов и советских большевиков". "То есть, они бежали от смерти из одной советской республики (Азербайджан) в другую советскую республику (Армения). Оказавшись на территории провозгласившей независимость Армении, они получили статус беженцев, поскольку к тому времени Армения была признана международным сообществом", - сказала Маргарита Карамян.

По ее мнению, люди, оказавшиеся в положении беженцев в результате карабахской войны 2020 года, отличаются от первой волны тем, что они прибыли на территорию Армении из непризнанной республики, которая в свое время приняла решение воссоединиться с Арменией и последние 29 лет жила по законам Армении, имела ту же валюту, то же экономическое, правовое и судебное поле.

Но, самое главное, по ее словам, в том, что все жители Арцаха имеют армянский паспорт, поэтому не могут получить статус беженцев. То есть, формально являются гражданами Армении, не имея при этом прав граждан Армении.

Однако, по словам Карамян, беженцы и перемещенные лица всех поколений на деле оказываются в одном и том же тяжелом экономическом и психологическом состоянии. Люди, потерявшие всё, оказываются в затруднительном финансовом положении, не могут найти работу, особенно люди старше 40-45 лет, несмотря на свое качественное образование и зачастую огромный опыт работы на прежних местах проживания.

"Самая большая проблема – жилье. Этот вопрос тяжело решался практически для всех беженцев. Немалая проблема – неспособность или нежелание интегрироваться в местное общество, и тому есть у каждого своя причина", - сказала Маргарита Карамян.

Но, по ее словам, проблемы беженцев "годами остаются висеть в воздухе" из-за отсутствия государственной стратегии, составной частью которой должен был быть вопрос беженцев.

Фактор беженцев никогда не становился стержнем внешней политики двух армянских государств и продолжает оставаться вне поля зрения государственной политики, считает она. "Нерешенность проблем беженцев приводит к новым проблемам для армянского государства как внутри страны, так и на внешней арене. Именно поэтому форум беженцев потребовал от правительства Армении в кратчайшие сроки создать государственный орган, который вплотную и всерьез займется проблемами беженцев", - заключила Карамян.

Беженцы поделились воспоминаниями о бегстве из Нагорного Карабаха и Азербайджана

Некоторые армянские беженцы поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими историями. Гаяне Будагян - беженка из села Тагасер Гадрутского района Нагорного Карабаха – рассказала, что сейчас живет в городе Абовян Котайкской области Армении.

По словам Гаяне, их село оказалось под обстрелами азербайджанских войск в сентябре 2020 года. Семья Будагянов оставалась в родном селе до 4 октября. "Дальше было невозможно, артобстрелы и удары беспилотников стали интенсивными, а бомбоубежища не было", - рассказала она.

Гаяне с матерью выехали в Абовян к знакомым, а отец Гаяне остался в селе до захвата 10 октября азербайджанцами города Гадрут.

Форум беженцев Гаяне Будагян сочла "слишком запоздалым", потому что с проблемой беженцев Армения и Арцах столкнулись еще в 1988 году. "Но если тогда не было независимого государства, то с 1991 года, когда уже Армения приобрела государственность, и особенно после войны надо было на государственном уровне разработать стратегию по вопросу беженцев", - сказала она, отметив, что этого, по ее мнению, не делалось.

"Мне как беженке не нужны никакие компенсации или заселение в другом населенном пункте. Мне нужно, чтобы наши армянские власти были требовательны в вопросе нашего возвращения в армянский Гадрут, используя все возможные методы", - сказала Гаяне Будагян.

Джульетта Арустамян - беженка из азербайджанского Мингичаура (азербайджанское название - Мингечевир). Она рассказала, что в сталинские годы ее дед и отец, "будучи невиновными, подверглись репрессиям и были сосланы", и женская часть семьи "врагов народа" была вынуждена покинуть родное село Атерк Мартакертского района Нагорного Карабаха.

"Первым жилищем мамы с годовалым ребенком на руках и сестрой отца стали четыре бревнышка, которые они воткнули в землю, обтянули проволокой, накрыли хворостом и затянули глиной. Дверью служил кусочек ткани, а в качестве крыши - куски толя", - рассказала Джульетта Арустамян.

По словам женщины, ее отец был реабилитирован после смерти Сталина и вернулся в семью. С началом карабахского движения, и, особенно, после резни армян в Сумгаите и Мингичауре, по словам Арустамян, обстановка стала нагнетаться антиармянскими митингами, и передвижения по городу для армян стали небезопасными.

"Знакомый милиционер предупредил папу, что в Мингичауре планируются погромы армян, и милиции запрещено вмешиваться, и защищать армян никто не будет. Собравшись впопыхах, под вечер мы покинули город, оставив там все свое имущество. Проехать через полыхающий Кировабад, охваченный жесточайшими погромами, было рискованно, и мы обьехали и приехали в Арцах", - рассказала она.

Несколько месяцев семья Арустамян жила у родственников, пока им не удалось получить комнату в студенческом общежитии. Джульетта с сестрой нашли работу в Степанакерте, а родители уехали в село Атерк заново отстраивать отцовский дом. "Потом началась война, и беженцы вместе с местным населением сражались против врага, в том числе, мой муж, бакинец Сергей Мардян… Это были тяжелые годы в блокаде, без газа, света, воды и еды. Степанакерт нещадно бомбили со всех сторон. Чтобы уберечь новорожденную дочку, я поехала к родителям в Атерк", - отметила она.

После того, как в Атерк вошли азербайджанские войска, семья Арустамян бежала в Степанакерт, который также подвергался артобстрелам и авианалетам. "На наше общежитие бросили авиабомбу. Свекровь ранило, среди соседей были погибшие", - поделилась воспоминанием женщина.

Оставшись без жилья, семья Арустамян вынуждена была переселиться в Армению. Но после освобождения Шуши они вернулись в Арцах и снова начали с нуля. К началу войны 2020 года у них в Шуши были две квартиры, машина, гараж. "Уезжая из Шуши, мы были уверены, что через пару недель вернемся. И сегодня я уверена, что Шуши снова будет армянским. Никакая потеря имущества не может сравниться с потерей родины", - сказала Джульетта, добавив, что живет в Эчмиадзине с надеждой когда-нибудь вернуться в Арцах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.