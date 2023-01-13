Степанакерт обвинил Азербайджан в обрыве интернет-связи

13 января 2023, 02:03

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Единственный оптоволоконный кабель, обеспечивающий интернет-связь в Нагорном Карабахе, поврежден Азербайджаном, заявили в компании "Карабах-Телеком".

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. С 10 января в Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества. 12 января из Нагорного Карабаха в Ереван перевезли троих пациентов при посредничестве Международного комитета Красного креста.

Повреждение оптоволоконного кабеля, проложенного между Арменией и Нагорным Карабахом, зафиксировано именно на том участке, где азербайджанцы перекрыли Лачинский (Бердзорский) коридор, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЗАО "Карабах-Телеком".

"Фиксированный кабельный интернет полностью прерван на территории Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Мобильный интернет работает с перебоями", - отметил сотрудник организации.

Кабель был поврежден около 15.30 по местному времени (14.30 мск) 12 января на участке возле Шуши, из-за этого жители Нагорного Карабаха лишились интернет-связи и телевещания, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По утверждению Офиса защитника прав человека в Карабахе, кабель специально повредили азербайджанцы в том месте, где перекрыта единственная дорога. "Пользуясь тем, что линии инфраструктуры, идущие в Арцах (Нагорный Карабах), проходят по территории, подконтрольной азербайджанцами, Баку целенаправленно парализует работу жизненно важной инфраструктуры", - отметил Степанян.

Повреждение интернет-кабеля он назвал проявлением "инфраструктурного террора", поставив его в один ряд с отключениями в Нагорном Карабахе газа и электричества в марте и декабре 2022 года. По словам Степаняна, Азербайджан "преследует цель подвергнуть мирных жителей мучениям, создавая невыносимые условия для них".

Он призвал международные структуры и представителей страны-сопредседателей Минской группы ОБСЕ положить этой политике Азербайджана. "На высшем уровне, на уровне главы государства Азербайджан осуществляет политику этнических чисток и геноцида армян", - заявил Степанян.

"Свет стали часто выключать, на несколько часов в день, интернет тоже надолго выключают: ни вай-фая, ни мобильного. Видно, что и информационно глушат. Мы стремительно скатываемся в средневековье", - написал вечером 12 января автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" Давид Симонян.

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