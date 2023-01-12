Три пациента доставлены в Ереван по Лачинскому коридору

12 января 2023, 16:03

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Из Нагорного Карабаха в Ереван сегодня перевезены трое пациентов. С начала блокады Лачинского коридора при посредничестве Международного комитета Красного креста в Армению доставлены 19 пациентов из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. С 8 января в непризнанной республике из-за дефицита продуктов закрыты детсады, 10 января власти анонсировали введение талонов на товары. В тот же день в Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества. Блокада Лачинского коридора продолжается 32-й день.

Еще трое больных перевезены из Нагорного Карабаха в Ереван при посредничестве Международного комитета Красного креста (МККК), сообщило сегодня агентство "Новости-Армения" со ссылкой на руководителя коммуникационных программ офиса МККК в Армении Зару Аматуни.

"Пациенты перевезены вместе с двумя сопровождающими и одной медсестрой", - привело слова Аматуни Aysor.Am.

Всего Международным Комитетом Красного Креста в Армению из Нагорного Карабаха перевезено 19 пациентов, нуждающихся в специализированном лечении, отмечается в публикации.

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