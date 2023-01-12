Лачинский коридор остается заблокированным 32-е сутки

12 января 2023, 09:42

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Азербайджанские экоактивисты 32-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению. Спустя месяц блокады в непризнанной республике заметны проблемы в экономике. Часть предприятий уже закрылась, другие готовятся к закрытию.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. С 8 января в непризнанной республике из-за дефицита продуктов закрыты детсады, 10 января власти анонсировали введение талонов на товары. В тот же день в Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества.

Экологические активисты и жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, которую начали 12 декабря 2022 года. Они продолжают требовать, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.az.

Акция активистов длится 32-е сутки, демонстранты скандируют лозунги "Азербайджан – хозяин своих недр". Демонстрация продолжается на фоне низкой температуры воздуха, ее участники проявляют высокую активность. Люди обеспечены ночлегом и горячим питанием, передало агентство АПА.

В другом сообщении агентство отметило, что активисты пропустили по Лачинскому коридору несколько машин Красного Креста.

На фоне того, что блокировка Лачинского коридора продолжается уже более месяца, в Нагорном Карабахе все сильнее заметен спад экономики. В непризнанной республике закрыт ряд предприятий, а другие находятся на грани закрытия, передал минувшей ночью на своем сайте телеканал "A1plus".

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