Политологи исключили связь блокады Карабаха и проблем Еревана с ОДКБ

13 января 2023, 04:01

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Цель блокады Нагорного Карабаха – надавить на Армению в вопросе Зангезурского коридора и добиться миротворческого мандата для российских военных в регионе, а противоречия официального Еревана с ОДКБ не стали предпосылкой для этой ситуации, уверены опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. Оппозиционеры в Армении проводят акции протеста, требуя от правительства отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ.

Обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении произошло 13 сентября,

26 сентября Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженности на границе. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли это решение политическим демаршем ввиду невыполнения ОДКБ своих обязательств перед Арменией. 23 ноября в Ереване состоялся саммит ОДКБ, но Пашинян отказался подписывать по его итогам совместную декларацию.

Блокада Нагорного Карабаха, продолжающаяся второй месяц, не связана с напряженностью в отношениях Еревана и ОДКБ, уверен политолог Агаси Енокян. Москва, по мнению Енокяна, пытается закрепить свое присутствие на Южном Кавказе минимальными ресурсами, и блокировка Лачинского коридора открывает для нее два приемлемых варианта развития событий.

«Первый: под давление армянских властей, оппозиции, Степанакерта добиться выдачи мандата ООН российским миротворцам в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха). Для Кремля такая международная легитимность - очень важный фактор в условиях, когда Россия находится в положении изгоя. Второй, и наиболее вероятный: как решение может быть предложена установка в Лачинском коридоре азербайджанского контрольно-пропускного пункта для совместного российско-азербайджанского контроля. После этого Кремль потребует установить совместный армяно-российский контроль на так называемом Сюникском (Зангезурском) коридоре», - пояснил политолог корреспонденту «Кавказского узла».

Никол Пашинян в этой ситуации целиком зависим от Кремля, полагает Енокян. «Пашинян должен внушить армянскому обществу, что от Армении ничего не зависит, что мы, хотим того или нет, должны согласиться с предусловиями, которые выдвигает Азербайджан, но на деле это требования России», - предположил он.

Политолог Андриас Гукасян также исключил взаимосвязь блокады Нагорного Карабаха с заявлениями Никола Пашиняна об ОДКБ. «Ни Киргизия, ни Казахстан, ни Таджикистан, ни Белоруссия не собирались посылать своих солдат в Армению на учения, ни одна из стран-членов ОДКБ не поддерживает Армению в конфликте с Азербайджаном. Чтобы сгладить этот конфуз, Пашинян взял на себя миссию «обнулить» учения», - заявил он «Кавказскому узлу».

Россия также поддерживает политику Азербайджана, поэтому не предпринимает никаких мер для разблокировки Лачинского коридора, добавил политолог. «У стран ОДКБ общий интерес, который противоречит интересам Армении и армянского народа. Отменять учения или нет, решает не Армения. Итоговую декларацию ноябрьского саммита могли подписать и без Армении, так как устав ОДКБ предусматривает механизм «консенсус минус один». Но ни одна из стран ОДКБ – ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Киргизия, ни Таджикистан – не готова оказывать помощь Армении в конфликте с Азербайджаном», - пояснил Гукасян.

Он также считает, что Москва по результатам блокировки Лачинского коридора хочет добиться наделения российских войск в Нагорном Карабахе мандатом ООН. Также Гукасян разделяет мнение о глубокой политической зависимости Пашиняна от Кремля: ни одно из решений армянского премьера, будь то вопрос учений ОДКБ в Армении или подписание итоговой декларации саммита, не является самостоятельным и не влияет на ситуацию, уверен он.

Политолог Александр Искандарян также не видит связи блокады Карабаха с отказом Армении от участия в учениях ОДКБ и отказом Пашиняна подписать итоговую декларацию саммита организации в Ереване. Официальный Баку, по его мнению, усилил блокировкой Лачинского коридора давление на армянскую сторону, понимая, что возможности России повлиять на ситуацию ограничены.

«Алиев понимает, что Россия ограничена в возможностях, а он может оказывать давление на армянскую сторону и добиваться своей цели. ОДКБ в целом - организация со сложными внутренними взаимоотношениями: такую же коллизию мы наблюдали в прошлом году с Киргизией, которая отказалась от учений ОДКБ из-за пограничной войны с Таджикистаном, также членом ОДКБ», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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