Армянские политологи объяснили отказ Армении участвовать в учениях ОДКБ

27 сентября 2022, 22:25

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Отказ Армении от участия в учениях ОДКБ - политический демарш, связанный с невыполнением военно-политическом блоком своих обязательств, заявили политологи Александр Искандарян и Ара Папян. Напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе не является подлинной причиной отказа от участия в учениях, так как в них планировалось задействовать лишь небольшое число стрелковых подразделений, указал военный эксперт Роберт Назарян.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, а еще 20 военнослужащих находятся в плену. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы страны, позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Отказ от участия в учениях ОДКБ связан с невыполнением военно-политического блока своих обязательств, считает политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что в армянском обществе сложилось недовольство отношениям с ОДКБ, и в частности, с Россией. По словам политолога, особенно ярко это недовольство проявилось после последней эскалации.

16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

«Боевые действия шли на территории суверенной Армении, а не Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Более того, [со стороны Азербайджана были обстреляны] не только боевые позиции, но и приграничные населенные пункты. Но ОДКБ не стал вмешиваться и предотвращать агрессию против одного из членов военно-политического блока», - пояснил Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Пассивность ОДКБ формирует дискурсы, а политические партии, в том числе правящая силы и ее представители, по-разному реагируют на происходящее, добавил он.

«Ситуация по Армении стала довольно сложной и рисковой [...] Несомненно, в отказе от участия – политический контекст»», - подчеркнул Искандарян.

В то же время, политолог затруднился прокомментировать военный контекст отказа от участия в учениях. «Армия формируется, в том числе, в учениях. Другое дело, что сейчас ситуация в самой Армении достаточно сложная, и могут быть какие-то обстоятельства, связанные с военно-техническими проблемами», - предположил Искандарян.

Политолог-международник Ара Папян также не исключил, что отказ Армении от участия в учениях ОДКБ может быть политическим демаршем.

«Страны, с которыми Армения должна была отработать навыки на учениях, должны были на деле доказать, что являются союзниками Армении. Но этого не произошло. [...] До сих пор не была дана оценка конфликту, ОДКБ не осудил азербайджанскую агрессию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом политолог не исключил формальный отказ от участия в учениях, чтобы снизить общественное недовольство. «Важно, чтобы в России поняли, что не могут бесконечно унижать Армению. Армения же должна реагировать на недоброжелательность Кремля, учитывая активизацию Запада», - отметил Папян.

По его мнению, участие в учениях может ослабить армию. «Учения, по сути, являются пилотной программой по отработке ведения боя небольшим контингентом. Навыки координации небольшим контингентом позволяют руководить действиями армии. Но если нет уверенности, что Армения будет воевать с армиями стран по ОДКБ против армий стран-противников, участие в учениях теряет смысл, так как это не самоцель», - подчеркнул Папян.

«Россия не оставила Армении иной альтернативы. Отказом от выполнения союзнических обязательств Кремль подталкивает Армению на поиски и решение вопросов усиления безопасности», - считает политолог.

Подразделения, которые должны были принять участие в военных учениях ОДКБ, не могли ослабить обороноспособность армии, считает военный эксперт Роберт Назарян. «Это учения стрелковых подразделений, и масштабами они невелики, чтобы ослабить военный потенциал», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, ранее Армения не приняла участия в учениях ОДКБ, совпавших с осенней войной 2020 года. «Отправка военного подразделения на участие в учениях во время войны была недопустима, это неучастие было уважительным», - пояснил военный эксперт.

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