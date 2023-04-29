Алипат Султанбегова сообщила подробности своего задержания

29 апреля 2023, 18:42

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Краснодарская активистка Алипат Султанбегова рассказала, что была задержана на рабочем месте, при этом силовики вели себя с ней корректно. Она сообщила, что обжалует новый протокол о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля силовики задержали Алипат Султанбегову из-за публикации в соцсети пацифистского лозунга. На нее составили протокол о дискредитации российских военных, после чего отпустили из полиции.

Поводом для составления протокола стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram*, где она привела фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках, сообщило издание Sota.Vision, с которым сотрудничает Султанбегова.

Задержание происходило в пиццерии, где работает Алипат Султанбегова, рассказала она сама корреспонденту "Кавказского узла".

"Я работаю в пиццерии. Когда принимала заказ у гостя, открылась дверь и вошли знакомые лица - в частности, майор Голубев. Они и раньше меня задерживали. Они сразу заявили: "Мы к вам". Я продолжила принимать заказ. А моя коллега-менеджер стала спрашивать, что им нужно, на каком основании. Я в это время позвонила адвокату, переодеваться начала. После поехала с ними в отделение полиции", - рассказала Алипат Султанбегова, добавив, что силовики вели себя "вполне адекватно", и жалоб на их действия у нее нет.

Султанбегова отметила, что это второй составленный на нее административный протокол о дискредитации армии. "Со времени первого прошло уже больше года. Новый протокол будем обжаловать", - сказала она.

25 февраля 2022 года суд в Краснодаре арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана на акции против военной операции на Украине. 18 марта 2022 года она была вновь задержана и на следующий день получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

Дата судебного заседания пока неизвестна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Султанбеговой Алексей Оганесян. "Должна прийти повестка в суд. Других данных нет. Протокол [составлен] по статье КоАП 20.3.3", - пояснил он.

Жалоба, поданная в марте 2022 года, касалась невозможности совершать звонки из спецприемника, добавила Султанбегова. "Я была под арестом там. Через некоторое время после жалобы звонки разрешили", - сказала она.

Напомним, 25 февраля Алипат Султанбегова также была задержана после участия в прошедшей днем ранее акции по случаю годовщины военной операции на Украине. Ее отпустили через несколько часов без составления протокола, но сотрудники полиции зачитывали задержанной биографию Степана Бандеры и включали "патриотические" песни, рассказала Султанбегова.

С 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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