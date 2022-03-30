30 марта 2022, 01:10
Краснодарская активистка пожаловалась на условия содержания в спецприемниках
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В изоляторах временно содержания в Краснодаре арестованных лишают положенных по закону прогулок и телефонного общения с родными, а в помещениях холодно, нет горячей воды и плохое освещение, сообщила активистка Алипат Султанбегова, отбывшая два административных ареста за месяц. Она заявила, что от ее имени на условия пребывания в изоляторах поданы жалобы в ОНК и прокуратуру.
Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана в Краснодаре на акции против спецоперации на Украине. 18 марта она была вновь задержана на выходе из дома, поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям. 19 марта она получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.
Алипат Султанбегова рассказала, что за последний месяц (март) с небольшим перерывом отбывала дважды административный арест. «Первый раз - 20 суток в изоляторе временного содержания [...] Первые трое суток я была лишена причитающихся по праву административно задержанным ежедневных (до 15 минут) телефонных звонков домой и прогулок, потому что я попала на выходные, когда начальства не было. Но потом всё наладилось. В целом, условия содержания там были приемлемы и отношение персонала адекватным», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Второй раз активистка пробыла 10 суток в другом спецприемнике. «Здесь условия, наверно, ещё с советского времени не менялись. Очень узкие камеры, туалет без дверцы, нет горячей воды, тусклый свет и главное - почти полное отсутствие отопления. На вопрос, почему в камерах так холодно, нам отвечали, что на улице тоже холодно. Хотя сам персонал нам помогал - приносил часто кипяток, что очень необходимо было», - сказала Султанбегова.
По её словам, большим минусом также было полное отсутствие прогулок. «Там нет двора вообще. Но тогда и не нужно использовать это помещение как спецприемник, если нет возможности обеспечить права арестованных», - возмутилась активистка.
Она сказала, что от её имени друзья подали жалобы в Общественную наблюдательную комиссию и в прокуратуру. "Но пока ответов нет. Главное, чтобы начальство этих учреждений всё-таки постаралось изменить отношение к условиям содержания", - отметила Алипат Султанбегова.
Комментариями ОНК и прокуратуры Краснодарского края, а также Главного управления МВД по Краснодарскому краю относительно жалобы активистки на условия содержания в изоляторах "Кавказский узел" пока не располагает.
Правозащитник рассказал о требованиях к бытовым условиям в спецприёмниках
Условия содержания людей в местах лишения свободы определяются различными нормативно-правовыми актами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Комитета против пыток"* на Северном Кавказе.
«Например, содержание в спецприемнике регламентируется федеральным законом о порядке отбывания административного ареста. Кроме того, содержание в спецприемнике регламентируется правилами внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста. Они введены в действие приказом МВД РФ от 10 февраля 2014 года», - рассказал он.
По словам правозащитника, условия содержания должны быть удовлетворительными. «Они, конечно, не могут соответствовать жизни в домашних условиях, но ряд требований должен быть соблюден. Температура в помещениях должна быть комфортной для пребывания в нём. Каждому арестанту положены постельные принадлежности и предметы личной гигиены. В камерах должно быть достаточно воздуха и пространства для людей», - отметил сотрудник комитета.
Он указал, что в России есть судебная практика по искам по поводу содержания людей в ненадлежащих условиях в спецприемниках, довольно большое количество жалоб дошло до Европейского суда по правам человека.
«Например, ЕСПЧ в 2020 году коммуницировал жалобу «Маркелов и другие против России», в которой заявители, признанные виновными в совершении административного правонарушения и отбывавшие наказание в спецприемнике, жаловались на ужасающие условия. В частности, они указывали, что камеры были переполнены, число арестантов превышало число коек в камере, не было постельного белья», - сказал сотрудник комитета.
13 января Европейский суд по правам человека положительно разрешил жалобы четырех граждан в связи с незаконным лишением свободы. Суд установил, что заявители были задержаны в отсутствие протоколов задержания, что противоречит требованиям национального законодательства и гарантии «законности» статьи 5 Конвенции, следует из решения на сайте суда.
Конечно, чтобы обжаловать, обращаться с административным иском на условия содержания, человеку необходимо иметь подтверждения, что они не соответствовали нормам, отметил он. «Таковыми могут быть свидетельства людей, которые вместе с ним содержались в спецприемнике. Помимо этого, человек может написать обращение в ОНК, чтобы зафиксировать нарушения в условиях содержания, а также обратиться с аналогичной жалобой в адрес надзирающего прокурора и к вышестоящему руководству над руководством спецприемника», - пояснил правозащитник.
Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".
*"Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.
** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью
источник: корреспондент "Кавказского узла"