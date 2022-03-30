Краснодарская активистка пожаловалась на условия содержания в спецприемниках

30 марта 2022, 01:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В изоляторах временно содержания в Краснодаре арестованных лишают положенных по закону прогулок и телефонного общения с родными, а в помещениях холодно, нет горячей воды и плохое освещение, сообщила активистка Алипат Султанбегова, отбывшая два административных ареста за месяц. Она заявила, что от ее имени на условия пребывания в изоляторах поданы жалобы в ОНК и прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана в Краснодаре на акции против спецоперации на Украине. 18 марта она была вновь задержана на выходе из дома, поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям. 19 марта она получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

Алипат Султанбегова рассказала, что за последний месяц (март) с небольшим перерывом отбывала дважды административный арест. «Первый раз - 20 суток в изоляторе временного содержания [...] Первые трое суток я была лишена причитающихся по праву административно задержанным ежедневных (до 15 минут) телефонных звонков домой и прогулок, потому что я попала на выходные, когда начальства не было. Но потом всё наладилось. В целом, условия содержания там были приемлемы и отношение персонала адекватным», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Второй раз активистка пробыла 10 суток в другом спецприемнике. «Здесь условия, наверно, ещё с советского времени не менялись. Очень узкие камеры, туалет без дверцы, нет горячей воды, тусклый свет и главное - почти полное отсутствие отопления. На вопрос, почему в камерах так холодно, нам отвечали, что на улице тоже холодно. Хотя сам персонал нам помогал - приносил часто кипяток, что очень необходимо было», - сказала Султанбегова.

По её словам, большим минусом также было полное отсутствие прогулок. «Там нет двора вообще. Но тогда и не нужно использовать это помещение как спецприемник, если нет возможности обеспечить права арестованных», - возмутилась активистка.

Она сказала, что от её имени друзья подали жалобы в Общественную наблюдательную комиссию и в прокуратуру. "Но пока ответов нет. Главное, чтобы начальство этих учреждений всё-таки постаралось изменить отношение к условиям содержания", - отметила Алипат Султанбегова.

Комментариями ОНК и прокуратуры Краснодарского края, а также Главного управления МВД по Краснодарскому краю относительно жалобы активистки на условия содержания в изоляторах "Кавказский узел" пока не располагает.

Правозащитник рассказал о требованиях к бытовым условиям в спецприёмниках

Условия содержания людей в местах лишения свободы определяются различными нормативно-правовыми актами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Комитета против пыток"* на Северном Кавказе.

«Например, содержание в спецприемнике регламентируется федеральным законом о порядке отбывания административного ареста. Кроме того, содержание в спецприемнике регламентируется правилами внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста. Они введены в действие приказом МВД РФ от 10 февраля 2014 года», - рассказал он.

По словам правозащитника, условия содержания должны быть удовлетворительными. «Они, конечно, не могут соответствовать жизни в домашних условиях, но ряд требований должен быть соблюден. Температура в помещениях должна быть комфортной для пребывания в нём. Каждому арестанту положены постельные принадлежности и предметы личной гигиены. В камерах должно быть достаточно воздуха и пространства для людей», - отметил сотрудник комитета.

Он указал, что в России есть судебная практика по искам по поводу содержания людей в ненадлежащих условиях в спецприемниках, довольно большое количество жалоб дошло до Европейского суда по правам человека.

«Например, ЕСПЧ в 2020 году коммуницировал жалобу «Маркелов и другие против России», в которой заявители, признанные виновными в совершении административного правонарушения и отбывавшие наказание в спецприемнике, жаловались на ужасающие условия. В частности, они указывали, что камеры были переполнены, число арестантов превышало число коек в камере, не было постельного белья», - сказал сотрудник комитета.

13 января Европейский суд по правам человека положительно разрешил жалобы четырех граждан в связи с незаконным лишением свободы. Суд установил, что заявители были задержаны в отсутствие протоколов задержания, что противоречит требованиям национального законодательства и гарантии «законности» статьи 5 Конвенции, следует из решения на сайте суда.

Конечно, чтобы обжаловать, обращаться с административным иском на условия содержания, человеку необходимо иметь подтверждения, что они не соответствовали нормам, отметил он. «Таковыми могут быть свидетельства людей, которые вместе с ним содержались в спецприемнике. Помимо этого, человек может написать обращение в ОНК, чтобы зафиксировать нарушения в условиях содержания, а также обратиться с аналогичной жалобой в адрес надзирающего прокурора и к вышестоящему руководству над руководством спецприемника», - пояснил правозащитник.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android IOS . Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter , а без установки VPN – в Telegram . Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".

*"Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью