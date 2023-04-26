Алипат Султанбегова заподозрена в дискредитации армии

26 апреля 2023, 16:37

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Силовики составили на краснодарскую журналистку Алипат Султанбегову протокол о дискредитации российских военных из-за публикации в сторис пацифистского лозунга.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля полицейские в Краснодаре после того, задержали Алипат Султанбегову после того, как в годовщину начала военной операции на Украине она возложила цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. Адвокат рассказал, что ее отпустили без составления протокола. Султанбегова сообщила, что сотрудники полиции зачитывали ей биографию Степана Бандеры и включали "патриотические" песни.

Силовики задержали сегодня журналистку Алипат Султанбегову, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. После составления протокола о дискредитации армии Султанбегова была отпущена из отделения полиции, говорится в публикации.

Поводом для составления протокола стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram**, где она привела фотографии Алексея и Маши Москалевых, девочка на фотографии изображена с пацифистским рисунком в руках, сообщило сегодня издание Sota.Vision, где работает Султанбегова.

В апреле 2022-го ученица шестого класса средней школы №9 города Ефремов Маша Москалева нарисовала пацифистский рисунок. Через несколько дней в школу приехали полицейские, Машу без законных представителей увезли в полицию. Вскоре ее отпустили домой, но спустя несколько дней в отношении ее отца Алексея завели административное дело о дискредитации армии из-за его поста в социальной сети «Одноклассники». Отца оштрафовали на 32 тысячи рублей, а дочь с мая отказалась посещать школу, училась дома. В январе 2023 года против Алексея Москалева возбудили уголовное дело о дискредитации армии — на этот раз за пост в социальной сети «ВКонтакте». 1 марта Алексея Москалева задержали, а Машу увезли в приют. 2 марта ее отца поместили под домашний арест. 28 марта суд приговорил Алексея Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Накануне вечером он скрылся из-под домашнего ареста, а спустя несколько дней его задержали в Минске. Органы опеки попытались ограничить Алексея Москалева и его бывшую жену в родительских правах, однако отозвали иск, сообщило 21 апреля издание MoskvichMag.

Напомним, в марте 2022 года Алипат Султанбегова рассказала "Кавказскому узлу", что за месяц дважды отбывала административный арест: в первый раз - 20 суток, во второй - 10 суток.

25 февраля 2022 года райсуд в Краснодаре отправил Алипат Султанбегову, которая была задержана на акции против военной операции на Украине, под арест на 20 суток. 18 марта она была вновь задержана и на следующий день получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

С 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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