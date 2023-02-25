Алипат Султанбегова. Фото: SOTA https://t.me/sotaproject/54465

25 февраля 2023, 19:38

Алипат Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре

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Силовики в Краснодаре отпустили без составления протокола Алипат Султанбегову, задержанную после участия в акции по случаю годовщины военной операции на Украине, сообщил ее адвокат. Сотрудники полиции зачитывали биографию Степана Бандеры и включали "патриотические" песни, рассказала Султанбегова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские в Краснодаре задержали и увезли в отдел Алипат Султанбегову. Полицейские составляют протокол, предположительно, по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии), сообщил адвокат задержанной Алексей Аванесян. По его данным, Алипат Султанбеговой инкриминируют возложение цветов. Знакомый Султанбеговой пояснил, что 24 февраля, в годовщину начала военной операции, она возложила цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко.

24 февраля активисты в Краснодаре организовали "народный мемориал" у памятника Тарасу Шевченко на улице Ставропольской. К бюсту были возложены цветы, перевязанные лентой цветов украинского флага, а также таблички с пацифистскими надписями. По словам активистов, акция прошла без задержаний, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Алипат Султанбегова, задержанная в связи с возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко, отпущена без составления протокола из отдела полиции, где провела несколько часов.

По словам адвоката Султанбеговой Алексея Аванесяна, полицейские сообщили ему, что девушка была задержана в рамках доследственной проверки. Учитывая, что на Султанбегову в марте 2022 года уже был составлен протокол о дискредитации армии, вероятность ее уголовного преследования, по словам Аванесяна, "весьма высока", сообщает Sota.

С 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сама Алипат Султанбегова сообщила, что офицер полиции задавал ей вопросы о том, почему она до сих пор не уехала из России, какой религии придерживается и что означал плакат рядом с цветами «Прости нас, Украина», пишет издание.

По словам активистки, в полиции ей также зачитывали биографии Бандеры и Шевченко и включали «патриотические» песни, в частности, «Любэ». Также у Алипат был изъят телефон, его обещали отправить на экспертизу, говорится в публикации.

По словам Алексея Аванесяна, смартфон девушки изъят для судебной экспертизы, а доследственная проверка проходит по уголовной статье о дискредитации армии, информирует "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, в марте 2022 года Алипат Султанбегова рассказала "Кавказскому узлу", что за месяц дважды отбывала административный арест: в первый раз - 20 суток, во второй - 10 суток.

25 февраля 2022 года райсуд в Краснодаре отправил Алипат Султанбегову, которая была задержана на акции против военной операции на Украине, под арест на 20 суток. 18 марта она была вновь задержана и на следующий день получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

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Примечание:

"Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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