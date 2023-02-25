Активистка Султанбегова задержана в Краснодаре

25 февраля 2023, 16:47

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Силовики задержали в Краснодаре Алипат Султанбегову, которая в годовщину военной операции на Украине возложила цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко, сообщили знакомые активистки.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года Алипат Султанбегова сообщила "Кавказскому узлу", что за месяц дважды отбывала административный арест: в первый раз - 20 суток, во второй - 10 суток. В изоляторах временного содержания в Краснодаре арестованных лишают положенных по закону прогулок и телефонного общения с родными, а в помещениях холодно, нет горячей воды и плохое освещение, рассказала активистка.

25 февраля 2022 года райсуд в Краснодаре арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана на акции против военной операции на Украине. 18 марта она была вновь задержана и на следующий день получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

В Краснодаре полицейские задержали Алипат Султанбегову, ее забрали с работы, сообщила знакомая активистки. По ее словам, перед этим Алипат Султанбегова поделилась в соцсети на украинском языке ощущениями от годовщины начала военной операции на Украине, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Султанбегову отвезли в отдел полиции по Карасунскому округу Краснодара. Полицейские составляют протокол, предположительно, по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии), сообщил адвокат задержанной Алексей Аванесян. По его данным, Алипат Султанбеговой инкриминируют возложение цветов, пишет 93.ru.

Знакомый Султанбеговой пояснил, что 24 февраля, в годовщину начала военной операции, Султанбегова возложила цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю отказались от комментария, информирует издание.

24 февраля активисты в Краснодаре организовали "народный мемориал" у памятника Тарасу Шевченко на улице Ставропольской. К бюсту были возложены цветы, перевязанные лентой цветов украинского флага, а также таблички с пацифистскими надписями. По словам активистов, акция прошла без задержаний, но уже вскоре "народный мемориал" убрали сотрудники коммунальных служб. Когда через несколько часов активисты принесли новые букеты, предыдущих уже не было, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*. По данным издания, подобные акции 24 февраля прошли на юге России в двух городах - Краснодаре и Волгограде.

Напомним, вчера, 24 февраля, жителя Волгограда Сергея Ткачева задержали силовики после того, как он возложил цветы к памятным урнам городов-героев Киева и Одессы, расположенным на Мамаевом кургане. По словам волгоградца, его отпустили, обязав явиться на медосвидетельствование и проведение профилактической беседы.

С 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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