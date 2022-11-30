Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию

30 ноября 2022, 05:57

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Дело ставропольца Павла Гладкого о дискредитации российской армии вновь возвращено в полицию, так как нарушения, выявленные ранее судом, не были устранены полностью.

"Кавказский узел" писал, что силовики составили на жителя Ставропольского края Павла Гладкого два протокола по статье о дискредитации российской армии. Суд возвратил протокол в МВД из-за процессуальных нарушений. 18 ноября административное дело Гладкого повторно поступило в суд.

Ленинский районный суд Ставрополя вновь вернул в МВД дело в отношении Павла Гладкого, пишут 29 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном 29 ноября на сайте суда, отмечается, что "ранее настоящий материал в отношении Гладкого П.П. уже поступал в Ленинский районный суд Г. Ставрополя".

Во вновь поступившем протоколе об административном правонарушении указывается, что "Гладкий П.П. около 12 часов 30 минут разместил на бетонной стене около дома № <адрес обезличен> по адресу <адрес обезличен> самоклеющиеся листовки с ложной информацией, дискредитирующей вооруженные силы РФ, правительство РФ, деятельность РФ при проведении СВО, тем самым нарушив часть 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

При этом указывается, что некоторые недочеты, из-за которых протокол ранее был возвращен в отдел МВД, однако "недостатки в определении Ленинского районного суда г. Ставрополя от <дата обезличена> не были устранены в полном объеме". Суд принял решение возвратить материал об административном правонарушении в отдел МВД.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. По словам адвокатов, статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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