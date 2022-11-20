Дело жителя Ставрополья о дискредитации армии возвращено в суд

20 ноября 2022, 22:36

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В Ленинский районный суд Ставрополя повторно поступило административное дело ставропольца Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российский военных на основании пацифистских листовок

"Кавказский узел" писал, что силовики составили на жителя Ставропольского края Павла Гладкого два протокола по статье о дискредитации российской армии.

Дело в отношении Павла Гладкого по административной статье о дискредитации российских военных повторно поступило в Ленинский суд Ставрополя, Ранее протокол на него суд возвратил в МВД из-за процессуальных нарушений, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте суда, административный протокол повторно подан в суд 18 ноября, дата заседания еще не назначена. Протокол был составлен в связи с тем, что Гладкий разместил пацифистские листовки на бетонной стене, указано в решения суда о возврате дела в МВД.

По второму протоколу о дискредитации армии в отношении Павла Гладкого состоялись уже два заседания суда, очередное заседание намечено на 21 ноября.

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