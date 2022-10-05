05 октября 2022, 02:27

Ставрополец обвинен в дискредитации российских вооруженных сил

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суды Ставрополя поступили протоколы в отношении местного жителя Павла Гладких, обвиненного в дискредитации военных.

Силовики составили в отношении Павла Гладких два протокола по статье о дискредитации российской армии.

Материалы поступили в Промышленный и Ленинский районные суды Ставрополя, сообщило 4 октября "ОВД-Инфо"*

Ни одно из дел пока не рассмотрено, информировало издание "Кавказ.Реалии"**. Данных о том, какие действия вменяются ставропольцу, нет.

На сайтах Промышленного и Ленинского райсудов Ставрополя информации о поступлении дел в отношении Гладких, по состоянию на 2.20 мск 5 октября, нет. 

Комментариев Гладких или его представителей относительно обвинения не поступало.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 2 октября стало известно о деле Веры Внуковой, обвиненной в дискредитаций российской армии. Оно поступило в суд Пятигорска.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ставропольская активистка сообщила о давлении на мать", "Четыре протокола о дискредитации армии составлено на жителя Краснодара",  "Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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