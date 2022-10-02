Жительница Ставрополья обвинена в дискредитации военных

02 октября 2022, 23:28

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Дело Веры Внуковой, обвиненной в дискредитаций российской армии, поступило в суд Пятигорска.

Силовики составили протокол о дискредитации военных на жительницу Пятигорска Веру Внукову.

Он поступил на рассмотрение в городской суд, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*. Что именно вменяют Внуковой, не сообщается.

Дело Внуковой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) было передано судье 26 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября, следует из карточки дела на сайте Пятигорского горсуда. Отметим, максимальное наказание для граждан по этой статье - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев Внуковой или ее представителей относительно обвинения не поступало.

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