Волгоградец задержан после возложения цветов к урнам на Мамаевом Кургане

25 февраля 2023, 01:00

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После возложения цветов к урнам городов-героев Киева и Одессы на Мамаевом Кургане силовики задержали жителя Волгограда Сергея Ткачева и отпустили, вручив обязательствоо о явке на медосвидетельствование и профилактическую беседу.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

Жителя Волгограда Сергея Ткачева задержали 24 февраля после того, как он возложил цветы к памятным урнам городов-героев Киева и Одессы, расположенных на Мамаевом Кургане.

О задержании Ткачев сообщил "ОВД-Инфо"*. Он также рассказал, что его уже отпустили из отдела полиции.

По словам волгоградца, ему вручили обязательство о явке на медосвидетельствование и проведение профилактической беседы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 февраля стало известно о штрафе, который был выписан жителю Волгограда Юрию Горюшкину по делу о дискредитации российских военных.

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