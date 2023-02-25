25 февраля 2023, 01:00

Волгоградец задержан после возложения цветов к урнам на Мамаевом Кургане

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После возложения цветов к урнам городов-героев Киева и Одессы на Мамаевом Кургане силовики задержали жителя Волгограда Сергея Ткачева и отпустили, вручив обязательствоо о явке на медосвидетельствование и профилактическую беседу.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля.

Жителя Волгограда Сергея Ткачева задержали 24 февраля после того, как он возложил цветы к памятным урнам городов-героев Киева и Одессы, расположенных на Мамаевом Кургане.

О задержании Ткачев сообщил "ОВД-Инфо"*. Он также рассказал, что его уже отпустили из отдела полиции.

По словам волгоградца, ему вручили обязательство о явке на медосвидетельствование и проведение профилактической беседы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 февраля стало известно о штрафе, который был выписан жителю Волгограда Юрию Горюшкину по делу о дискредитации российских военных.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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