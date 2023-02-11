Волгоградец оштрафован за дискредитацию армии

11 февраля 2023, 07:27

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Суд в Волгограде оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Горюшкина, признав, что его комментарии в соцсети дискредитировал российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, начальник хозяйственного отдела детской поликлиники №3 в Волгограде Юрий Горюшкин опубликовал в соцсети "Одноклассники" пацифистский комментарий, чем подорвал доверие к проводимой на Украине спецоперации.

Горюшкин написал в соцсети, что некоторым жителям России может грозить ответственность за отказ принимать участие в спецоперации, и что таким образом они не могут отказаться от участия в ней. В суде Горюшкин признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, передали 10 февраля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Краснооктябрьского суда Волгограда указано, что по делу в отношении Юрия Горюшкина было одно судебное заседание. Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Комментариев от Горюшкина или его представителей не поступало.

Напомним, 20 января стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Волжского Вячеслава Толстоноженко, посчитав дискредитацией военных надпись на плакате, с которым он вышел на одиночный пикет.

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