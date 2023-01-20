Волжанин оштрафован за дискредитацию армии на одиночном пикете

20 января 2023, 10:28

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Вячеслава Толстоноженко, посчитав дискредитацией военных надпись на плакате, с которым житель Волжского вышел на одиночный пикет.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2022 года стало известно, что в Волжский горсуд поступило административное дело местного жителя Вячеслава Толстоноженко, обвиненного в дискредитации армии. Что стало поводом для составления протокола, не уточнялось.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. После этого жителей России, в том числе в СКФО и ЮФО, стали преследовать по новой статье за комментарии в соцсетях и пацифистские акции.

Стали известны подробности дела Вячеслава Толстоноженко, которого суд оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщило вечером 19 января "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для штрафа стал одиночный пикет, проведенный Толстоноженко 29 ноября 2022 года на площади Ленина с двумя плакатами. Один плакат содержал фамилию президента России и слово "узурпатор", в другом утверждалось, что "Импичмент остановит бойню", пишет издание.

Вячеслав Толстоноженко в суде подтвердил, что изготовил два плаката и 29 ноября на городской площади провел одиночный пикет "с двумя агитационными плакатами", адресованными президенту как верховному главнокомандующему и вооруженным силам, говорится в постановлении, размещенном на сайте Волжского горсуда.

"Таким образом он высказывал свою гражданскую позицию, поскольку он против того, чтобы граждане России погибали на территории чужого государства. Он до 2011 года был согласен с позицией действующего президента России, который в период с 2011 до 2014 года имел целый ряд как политических так и экономических возможностей разрешить возникшие проблемы, однако этого не было сделано. Допускает, что свою позицию можно было высказать иным не запрещенным законом способом", - сообщил суд.

Толстоноженко пояснил, что под словосочетанием «остановит бойню» имел в виду гибель граждан России в военной операции на территории Украины, отмечается в судебном акте. "Считает, если президент РФ ФИО2 (в публикации суда обезличены персональные данные людей, не участвовавших в заседании. – Прим. "Кавказского узла") сложит свои полномочия в связи с импичментом, то это остановит гибель граждан РФ в специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины", - говорится в постановлении.

Таким образом, Толстоноженко публично выразил протест против военной операции и "тем самым осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в Донецкой и Луганской Народных Республиках", решил суд.

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