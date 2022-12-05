05 декабря 2022, 04:39

Житель Волжского обвинен в дискредитации российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Волжский городской суд поступило административное дело Вячеслава Толстоноженко, обвиненного в дискредитации армии России.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. В начале ноября по данной статье был признан виновным житель Волжского Олег Богачкин и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на жителя Волжского Вячеслава Толстоноженко, информирует 4 декабря "ОВД-Инфо"*.

Дело Толстоноженко поступило в Волжский городской суд. В картотеке на сайте суда указано, что рассмотрение его назначено на 13 декабря. Что стало поводов для составления протокола - не уточняется.

Напомним, что основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали адвокаты.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский пенсионер оштрафован за публикации в соцсети", "Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию", "Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2022, 03:40

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