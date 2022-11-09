Суд оштрафовал жителя Волжского за дискредитацию армии

09 ноября 2022, 12:40

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Волжский городской суд признал Олега Богачкина виновным в дискредитации российской армии и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", административный протокол по статье о дискредитации российской армии против Олега Богачкина поступил в Волжский городской суд.

Суд постановил признать Олега Богачкина виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Он обвинялся в том, что на концерте в поддержку спецоперации в Волжском стал расспрашивать зрителей и организаторов об их отношении к военной операции, резко выражая при этом свои негативные эмоции. По словам очевидцев, он провоцировал окружающих. В полицию обратился замглавы мэрии Волжского. Сам Богачкин на суд не явился. Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу суда информагентство "Высота 102".

Напомним, 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по административной статье о дискредитации военных. Лидером среди регионов СКФО и ЮФО по числу поступивших дел о дискредитации оказался Краснодарский край, где по данным на 25 октября зафиксировано 164 таких дела.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

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