08 ноября 2022, 06:30

Житель Волжского обвинен в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии против Олега Богачкина поступил в Волжский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по административной статье о дискредитации военных. Среди регионов СКФО и ЮФО в десятку регионов, которые стали лидерами по числу поступивших дел о дискредитации, оказался Краснодарский край, где по данным на 25 октября зафиксировано 164 таких дела. Больше всего дел по этой статье возбуждено в Москве - 632.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен в отношении жителя Волжского Олега Богачкина, пишет 7 ноября "ОВД-Инфо"*.

Дело в отношении Богачкина поступило на рассмотрение в Волжский городской суд Волгоградской области. Что послужило поводом для административного дела - не сообщается.

Информации о том, когда будет рассматриваться дело против Богачкина на сайте Волжского городского суда по данным на 05.00 мск 8 ноября нет.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский пенсионер оштрафован за публикации в соцсети", "Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию", "Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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