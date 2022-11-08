Житель Волжского обвинен в дискредитации армии

08 ноября 2022, 06:30

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Административный протокол по статье о дискредитации российской армии против Олега Богачкина поступил в Волжский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по административной статье о дискредитации военных. Среди регионов СКФО и ЮФО в десятку регионов, которые стали лидерами по числу поступивших дел о дискредитации, оказался Краснодарский край, где по данным на 25 октября зафиксировано 164 таких дела. Больше всего дел по этой статье возбуждено в Москве - 632.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен в отношении жителя Волжского Олега Богачкина, пишет 7 ноября "ОВД-Инфо"*.

Дело в отношении Богачкина поступило на рассмотрение в Волжский городской суд Волгоградской области. Что послужило поводом для административного дела - не сообщается.

Информации о том, когда будет рассматриваться дело против Богачкина на сайте Волжского городского суда по данным на 05.00 мск 8 ноября нет.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.