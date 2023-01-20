20 января 2023, 06:39

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии

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В суд поступило дело жителя Баксанского района Хусена Гукова, обвиненного по административной статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан штрафа до 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали преследовать людей по этой статье. Так, 28 декабря в Кабардино-Балкарии протокол о дискредитации армии был составлен на пенсионерку Ольгу Слегину по доносу сотрудников санатория, где она проходила лечение.

В Баксанский райсуд поступило дело местного жителя Хусена Гукова, обвиненного в дискредитации армии, сообщило 19 января "Кавказ.Реалии"*.

Дело поступило в суд 13 января, Хусен Гуков обвинен по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Дата рассмотрения в карточке суда, по состоянию на 06.27 мск, не указана.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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