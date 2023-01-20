Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии

20 января 2023, 06:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В суд поступило дело жителя Баксанского района Хусена Гукова, обвиненного по административной статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан штрафа до 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали преследовать людей по этой статье. Так, 28 декабря в Кабардино-Балкарии протокол о дискредитации армии был составлен на пенсионерку Ольгу Слегину по доносу сотрудников санатория, где она проходила лечение.

В Баксанский райсуд поступило дело местного жителя Хусена Гукова, обвиненного в дискредитации армии, сообщило 19 января "Кавказ.Реалии"*.

Дело поступило в суд 13 января, Хусен Гуков обвинен по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Дата рассмотрения в карточке суда, по состоянию на 06.27 мск, не указана.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.