Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном

27 ноября 2022, 00:47

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Житель Сочи Тигран Никогосян оставил в группе в мессенджере Whatsapp** два комментария с осуждением событий на Украине, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября Адлерский суд Сочи признал местного жителя Тиграна Никогосяна виновным в дискредитации российской армии и обязал оплатить штраф.

Стали известный подробности административного дела сочинца Тиграна Никогосяна, которого в начале ноября оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, пишут 26 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Решение суда по делу Никогосяна было опубликовано на сайте суда. В нем указывается, что сочинец в конце сентября в Whatsapp** в группе, в которой состоит 72 участника, опубликовал "нелестные и негативные записи, дискредитирующие использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан". Он их опубликовал под обращением президента России Владимира Путина.

В постановлении отмечается, что сам Никогосян на суд не явился, "представил заявление с просьбой рассмотреть дело об административном правонарушении в его отсутствие, вину в совершении указанного административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся".

После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсетях и мессенджерах стали привлекаться к ответственности по ней. По словам адвокатов, статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.