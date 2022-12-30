Пенсионерка из Кабардино-Балкарии обвинена в дискредитации армии

30 декабря 2022, 21:13

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Протокол о дискредитации российской армии был составлен на пенсионерку из Кабардино-Балкарии Ольгу Слегину по доносу сотрудников санатория, где она проходит лечение.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали штрафовать автором комментариев в соцсетях и активистов, выходящих на пацифистские акции. Так, апелляционная инстанция оставила в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей жительнице Нальчика Сакиме Хуштове, которая по версии суда, в ходе акции против мобилизации "проявляла явное пренебрежение к проводимой политике, высказывая свои ошибочные суждения".

Поводом для составления протокола послужил разговор в лечебном учреждении 24 декабря, в ходе которого 69-летняя Слегина лестно высказалась об украинцах и президенте Украины Владимире Зеленском. После этого две официантки и находящийся на отдыхе пенсионер ФСИН написали на женщину донос. В протоколе Слегиной вменили другие фразы, которые она не говорила, однако она подписала протокол, так как плохо видит без очков, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Слегину.

27 декабря к ней в санаторий пришел силовик в гражданском, он переписал у нее данные паспорта. Вслед за ним приехали полицейские и доставили пенсионерку в отделение, где один из силовиков угрозами заставил показать ее содержимое смартфона, а затем допрашивал о родственных связях на Украине. После допроса пенсионерку повезли в Нальчикский городской суд, однако судьи не оказалось на месте и женщину отпустили, указано в сообщении.

29 декабря пенсионерке позвонил мужчина, который назвался работником суда и сообщил, что 30 декабря будет рассмотрено ее дело. После этого у женщины сильно поднялось давление. Сегодня в санаторий приехали двое полицейских, которые уговаривали ее поехать в суд, но женщина отказалась из-за плохого состояния.

Как следует из информации на сайте Нальчикского горсуда, протокол в отношении Слегиной поступил в суд 28 декабря, заседание было назначено на сегодня. По данным на 21.08 мск на сайте суда не содержится информации об итогах рассмотрения.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.