25 апреля 2023, 18:09

Житель Сочи обвинен в дискредитации армии

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Дискуссия в чате о военной операции на Украине и цитаты из расследования о Путине стали поводом для составления протокола о дискредитации российских военных на жителя Сочи.

Силовики сегодня задержали на работе жителя Сочи, после чего доставили его в больницу. Они пояснили, что хотели "спросить его о здоровье". В больнице они дали ему на подпись некую бумагу, после чего его доставили в отдел полиции, где сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Затем мужчина был отпущен с обязательством о явке, сообщил он сам на условиях анонимности правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

По его словам, поводом для составления протокола об административном нарушении стала дискуссия в чате, где обсуждалась военная операция на Украине. В протокол также было внесено и то, что мужчина цитировал в переписке фрагменты расследования ФБК** о Путине, говорится в публикации на сайте проекта.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. После этого на юге России стали штрафовать авторов комментариев в соцсетях и активистов, выходящих на пацифистские акции. 

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* включено в реестр иностранных агентов.

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Украинка арестована в Сочи за пост в поддержку родной страны", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара", "Блогер Алибеков принял решение обжаловать приговор за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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